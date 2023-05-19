Росіяни з’єднали острів Джарилгач із окупованою материковою частиною Херсонщини

Російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Для цього загарбники засипали переправу до острова піском.

"Це зроблено з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб. Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон", - розповіли в командуванні.

Нагадаємо, російські окупаційні війська затоплюють поля у Запорізькій області для покращення оборони. Вода стоїть в полях населених пунктів Якимівського району - Петрівці, Аннівці, В'язівці та Єлизаветівці. Раніше затопили поля поблизу Михайлівки.