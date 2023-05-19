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Росіяни з’єднали острів Джарилгач із окупованою материковою частиною Херсонщини

Окупанти облаштували на острові військовий полігон.

Росіяни з’єднали острів Джарилгач із окупованою материковою частиною Херсонщини
Фото: змі окупантів

Російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Для цього загарбники засипали переправу до острова піском. 

"Це зроблено з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб. Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон", - розповіли в командуванні.

Нагадаємо, російські окупаційні війська затоплюють поля у Запорізькій області для покращення оборони. Вода стоїть в полях населених пунктів Якимівського району - Петрівці, Аннівці, В'язівці та Єлизаветівці. Раніше затопили поля поблизу Михайлівки.

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