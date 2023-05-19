На Харківщині виготовили машину для розмінування

Наразі ця машина у єдиному екземплярі, але вже показує високу ефективність.

У Балаклійській громаді Ізюмського району Харківської області запустили в роботу машину для розмінування, виготовлену місцевими спеціалістами.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Аби допомогти піротехнікам, кілька підприємств регіону спільно з ХОВА, ДСНС, волонтерами та громадськими організаціями створили таку машину”, - зазначив Синєгубов.

Він додав, що наразі ця машина у єдиному екземплярі, але вже показує високу ефективність.

Ця машина має натискний принцип дії, вона здатна знешкодити протитанкові та протипіхотні міни, а також "розтяжки".

Олег Синегубов підкреслив, що розмінування – одне з пріоритетних завдань на Балаклійщині, оскільки регіон дуже засмічений ворожими мінами та боєприпасами.

Нагадаємо, у Кривому Розі створили машину розмінування на основі гусеничного екскаватора. Машина оснащена спеціальним навісним обладнанням, котре застосовується для знешкодження мін. Вона зможе допомогти у гуманітарному розмінуванні полів.