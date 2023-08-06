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ППО збила 30 крилатих ракет і 27 ударних безпілотників

Росіяни атакували в декілька хвиль. 

ППО збила 30 крилатих ракет і 27 ударних безпілотників
ППО Patriot
Фото: Олексій Резніков twitter

Із вечора 5 серпня по ранок 6 серпня українська протиповітряна оборона збила 30 крилатих ракет і 27 ударних безпліотників. Також ворог запустив три аеробалістичні ракети "Кинджал", але Повітряні сили не будуть оприлюднювати дані щодо їх збиття.

Під час першої, вечірньої хвилі, росіяни застосували 14 крилатих ракет "Калібр" і три "Кинджали". 12 із 14 "Калібрів" збили, повідомили в ПС у Telegram.

"У ніч на 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку, крилатими ракетами «Калібр» – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію", – зазначили в Повітряних силах. 

Фото: Повітряні сили в Telegram

Сили та засоби Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили усі 27 ударних БпЛА Shahed-136/131, пʼять із шести ракет "Калібр" (друга хвиля) та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555.

Загалом за декілька хвиль атак з вечора 5-го по ранок 6-го серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу.

Протиповітряною обороною знищено:

  • 17 крилатих ракет "Калібр"
  • 13 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131"

Нагадаємо, що під час вечірньої та нічної атак ворог, зокрема, цілив у Хмельницьку область. Працювала ППО. В ОВА повідомили, що жертв немає. Вибухова хвиля пошкодила покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні.

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