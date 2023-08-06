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Уночі росіяни знову атакували Україну ракетами і "шахідами". Лунали вибухи в Хмельницькій області

В ОВА заявили про роботу ППО. Деталі зʼясовуються. 

Уночі росіяни знову атакували Україну ракетами і "шахідами". Лунали вибухи в Хмельницькій області
ППО (Ілюстративне фото )
Фото: Міноборони України

Цієї ночі російська армія знову вчинила масовану повітряну атаку на Україну. Була загроза ударів і ракетами, і БпЛА, попереджали в Повітряних силах.

Тривога для більшості областей оголошувалася двічі: близько першої години ночі та третьої. У Хмельницькій області вибухи лунали під час обох, повідомляли в ОВА. 

Сповіщення про вибухи Хмельницька ОВА опублікувала о 1:26 та 4:08. 

"В Хмельницькій області знову серія вибухів. Працює ППО!" – йшлося в повідомленні. 

Деталі зʼясовується.

Під ударом російської армії Хмельницька область опинилася і вдень 5 серпня, коли ворог випустив ракети "Кинджал". Працювала ППО. ділилися окупанти знову в аеродром. В ОВА повідомили, що вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні.

Під час денної атаки Повітряні сили повідомили, що Росія вперше за тривалий час використала для запуску ракет територію Білорусі. У ГУР Міноборони припустили, що росіяни могли імітувати запуск ракет звідти, аби втягнути Мінськ у війну.

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