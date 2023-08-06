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Росія відкрила вогонь по Харкову (доповнено)

Є загроза і для області. 

Росія відкрила вогонь по Харкову (доповнено)
Ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

Вранці 6 серпня російська армія почала обстріл Харкова. Повідомлення про це опублікував мер міста о 9:06.

Голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram попередив і про небезпеку для області. Він закликав бути в укриттях.

"До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях", – написав він. 

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. 

Оновлення 9:35. За попередніми даними, ворог бив системами С300, уточнив Синєгубов. Є пошкодження в Холодногірському районі міста. Інформації про постраждалих зараз немає. 

Попереднього обстрілу Харків зазнав 1 серпня. Росіяни вдарили безпілотниками по навчальному закладу та території спортивного комплексу. Минулося без жертв. 31 липня росіяни били по місту з систем С300. Було два влучання – у склади приватного підприємства та приватний будинок.

16 липня ворог обстріляв у місті промислове підприємство. Загинула людина, ще троє були поранені. 

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