У Чорному морі Росія тримає один ракетоносій

У Чорному морі Росія тримає девʼять кораблів, зокрема один ракетоносій, оснащений вісьмома крилатими ракетами типу "Калібр".

Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

“Станом на 10:30 6 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет”, - ідеться в повідомленні.

Крім того, в Азовському морі Росія тримає один корабель, а у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім російських кораблів, із них два носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 24 ракет.

Нагадаємо, що в суботу ввечері РФ била по Україні "Кинджалами" і "Калібрами". Вибухи звучали у Хмельницькій, Житомирській, Запорізькій і Київській областях. Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що ракети РФ били по "Мотор Січі" у Запоріжжі і по Хмельницькій області. Частину ракет збила ППО.