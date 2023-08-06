«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
На монумент "Батьківщина-мати" у Києві встановлюють тризуб
На монумент "Батьківщина-мати" у Києві встановлюють тризуб
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
У районі Кримського мосту пролунали вибухи
У районі Кримського мосту пролунали вибухи
Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
Чи повернуться українські біженці з Італії?
Чи повернуться українські біженці з Італії?
В контексті майбутньої міграції важливо, щоб українську вчили в Узбекистані, Таджикистані, Манілі, на Філіппінах, - Глібовицький
В контексті майбутньої міграції важливо, щоб українську вчили в Узбекистані, Таджикистані, Манілі, на Філіппінах, - Глібовицький
Чи має Захід ще зброю для України?
Чи має Захід ще зброю для України?
Морський дрон атакував великий російський танкер “SIG”, який перевозив паливо для окупантів
Морський дрон атакував великий російський танкер “SIG”, який перевозив паливо для окупантів
ГоловнаСуспільствоВійна

У Чорному морі Росія тримає один ракетоносій

Загалом на бойовому чергуванні знаходяться 9 ворожих кораблів.

У Чорному морі Росія тримає один ракетоносій
Фото: bulgarianmilitary.com

У Чорному морі Росія тримає девʼять кораблів, зокрема один ракетоносій, оснащений вісьмома крилатими ракетами типу "Калібр".

Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

“Станом на 10:30 6 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет”, - ідеться в повідомленні.

Крім того, в Азовському морі Росія тримає один корабель, а у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім російських кораблів, із них два носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 24 ракет.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що в суботу ввечері РФ била по Україні "Кинджалами" і "Калібрами". Вибухи звучали у Хмельницькій, Житомирській, Запорізькій і Київській областях. Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що ракети РФ били по "Мотор Січі" у Запоріжжі і по Хмельницькій області. Частину ракет збила ППО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies