Ворог продовжує обстрілювати територію Донецької області.
Про це повідомив у Телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
Як зазначається, на Волноваському напрямку зруйновано будинок у Максимівці Вугледарської громади.
"На Донецькому напрямку протягом доби росіяни обстрілювали Красногорівку Мар'їнської громади і Курахове, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки - без жертв. На Горлівському напрямку у Нью-Йорку 1 людина загинула і 2 поранено, пошкоджено 14 будинків і школу. Також у Торецьку пошкоджено адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 приватні будинки, багатоповерхівку і промислову будівлю", - йдеться у повідомленні.
На Лисичанському напрямку 1 людина загинула у Торському Лиманської громади. У Сіверську зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 3.
За інформацією Кириленка, загалом за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 2.
Нагадаємо, що з дев'яти населених пунктів Донецької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій, примусово евакуюють ще 130 дітей.