У Нью-Йорку пошкоджено 14 будинків і школу.

Ворог продовжує обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у Телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Як зазначається, на Волноваському напрямку зруйновано будинок у Максимівці Вугледарської громади.

"На Донецькому напрямку протягом доби росіяни обстрілювали Красногорівку Мар'їнської громади і Курахове, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки - без жертв. На Горлівському напрямку у Нью-Йорку 1 людина загинула і 2 поранено, пошкоджено 14 будинків і школу. Також у Торецьку пошкоджено адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 приватні будинки, багатоповерхівку і промислову будівлю", - йдеться у повідомленні.

На Лисичанському напрямку 1 людина загинула у Торському Лиманської громади. У Сіверську зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 3.

За інформацією Кириленка, загалом за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 2.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, що з дев'яти населених пунктів Донецької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій, примусово евакуюють ще 130 дітей.