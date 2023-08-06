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За добу росіяни вбили двох жителів Донеччини

У Нью-Йорку пошкоджено 14 будинків і школу.

За добу росіяни вбили двох жителів Донеччини
Фото: Павло Кириленко

Ворог продовжує обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у Телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Як зазначається, на Волноваському напрямку зруйновано будинок у Максимівці Вугледарської громади.

"На Донецькому напрямку протягом доби росіяни обстрілювали Красногорівку Мар'їнської громади і Курахове, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки - без жертв. На Горлівському напрямку у Нью-Йорку 1 людина загинула і 2 поранено, пошкоджено 14 будинків і школу. Також у Торецьку пошкоджено адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 приватні будинки, багатоповерхівку і промислову будівлю", - йдеться у повідомленні.

На Лисичанському напрямку 1 людина загинула у Торському Лиманської громади. У Сіверську зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 3.

За інформацією Кириленка, загалом за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 2.  

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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Нагадаємо, що з дев'яти населених пунктів Донецької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій, примусово евакуюють ще 130 дітей.

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