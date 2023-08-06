Головне за ніч та ранок. Неділя, 6 серпня

Цієї ночі російська армія знову здійснила масовану повітряну атаку на Україну. Була загроза ударів і ракетами, і БпЛА, попереджали в Повітряних силах.

Тривога для більшості областей оголошувалася двічі: близько першої години ночі та третьої. У Хмельницькій області вибухи лунали під час обох, повідомляли в ОВА. Сповіщення про вибухи Хмельницька ОВА опублікувала о 1:26 та 4:08.

"В Хмельницькій області знову серія вибухів. Працює ППО!" – йшлося в повідомленні.

Пізніше в ОВА повідомили, що жертв немає. Вибухова хвиля пошкодила покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні. Також виникла пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді. Займання складу ліквідували на площі 1400 кв.м. Внаслідок вибуху травми отримав працівник об’єкта.

Із вечора 5 серпня по ранок 6 серпня українська протиповітряна оборона збила 30 крилатих ракет і 27 ударних безпліотників. Також ворог запустив три аеробалістичні ракети "Кинджал", але Повітряні сили не оприлюднюватимуть дані щодо їх збиття.

Під час першої, вечірньої хвилі, росіяни застосували 14 крилатих ракет "Калібр" і три "Кинджали". 12 із 14 "Калібрів" збили. "У ніч на 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку, крилатими ракетами «Калібр» – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію", – зазначили в Повітряних силах.

Сили та засоби Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили усі 27 ударних БпЛА Shahed-136/131, пʼять із шести ракет "Калібр" (друга хвиля) та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555.

Загалом за декілька хвиль атак з вечора 5-го по ранок 6-го серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу.

Протиповітряною обороною знищено 17 крилатих ракет "Калібр", 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Минулої доби ворог завдав 20 ракетних ударів. 12 ракет “Калібр” було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил. Крім того, ворог завдав 62 авіаційних ударів, зокрема застосував чотири ударних дрони типу “Shahed” – усі було знищено. Також окупанти здійснили 68 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, пʼять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, пʼять складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 6 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 6 серпня 2023 орієнтовно склали 249 700 осіб. Минулої доби наші оборонці ліквідували ще 590 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Вранці 6 серпня російська армія почала обстріл Харкова.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

За попередніми даними, ворог бив системами С300. Є пошкодження в Холодногірському районі міста..

Рано-вранці в неділю, 6 серпня, на монументі "Батьківщина-мати" у Києві підняли і почали закріплювати конструкцію тризуба, повідомив Національний музей історії України у Другій світовій війні.

"6 серпня сталевий Тризуб піднявся на висоту 90 м - до щита найвищого монумента Європи "Батьківщина-мати". Це сталося в межах проєкту "Тризуб Батьківщини" та процесу декомунізації", - ідеться в повідомленні.

Після цього робітникам ще належить привести до ладу зовнішній вигляд щита з новим гербом. Для його оновлення було знято частину сталевих плит, що покривають конструкцію щита зовні. Остаточні роботи планують завершити до 24 серпня.

Подробиці – в новині.

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