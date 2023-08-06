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Буданов: Україна знову експортуватиме зерно, подобається це Росії чи ні

Через скорочення експорту зерна переважно страждають незабезпечені країни. 

Буданов: Україна знову експортуватиме зерно, подобається це Росії чи ні
Кирило Буданов
Фото: Скріншот відео

Україна знову експортуватиме зерно, подобається це Росії чи ні. Відповідні заходи вже вживаються, повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтервʼю болгарському телебаченню. Уривки розмови навели на каналі ГУР у Telegram.

Через скорочення експорту зерна переважно страждають незабезпечені країни, які продовольчі залежні від України. В основному це країни Азії та Африки, зазначив Буданов.  

"Атаки на портову інфраструктуру й зерносховища України – це ще одне свідчення російського злочину проти людяності", – навели слова Буданова в ГУР. 

Стосовно українського наступу керівник воєнної розвідки сказав, що на Бахмутському напрямку наступальні дії йдуть трохи швидше, ніж на півдні, але час покаже.  Нагадаємо, що після односторонньої заяви Росії про вихід із зернової угоди експорт збіжжя з України морським шляхом під постійною загрозою. Росіяни умисно бʼють по портовій інфраструктурі і знищили вже понад 200 000 тонн зернових. 

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