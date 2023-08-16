До Національного переліку нематеріальної культурної спадщини додали страву з Тернопільщини

Це вже другий елемент у переліку з Тернопільщини.

Національний перелік нематеріальної культурної спадщини поповнить страва з Тернопільської області.

Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Цього разу до переліку додали Кременецькі гречані вареники.

Він нагадав, що цей перелік ведеться на виконання Конвенції ЮНЕСКО й налічує 69 елементів, два з них - з Тернопільщини.

Як раніше повідомлялось, Мінкультури та інформаційної політики (МКІП) додало технологію приготування обрядового напою “Варена” в селі Боромля Сумської області до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.