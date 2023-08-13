15 фільмів ОМКФ: що дивитись на Одеському кінофестивалі

Розповідаємо докладніше про стрічки конкурсних програм фестивалю. Це 15 історій про любов, мрії, війну, одержимість, ідентичність і пам’ять. Покази пройдуть у Культурно-мистецькому центру ім. І. Миколайчука в Чернівцях.

Фестиваль відкриє фільм, який претендує на звання національного блокбастеру: «Довбуш» Олеся Саніна; а закриватиме ОМКФ стрічка, яку створили в копродукції п’ять європейських країн: «Клуб Зеро» Джессіки Гауснер.Також буде спеціальний показ фільму «Крик моєї крові: історія Gogol Bordello»: це док про повернення в Україну лідера відомого американського рок-гурту.

Одеський кінофестиваль повертається в Україну і відбудеться відразу у двох містах. Минулого року його покази проходили з червня до жовтня у форматі кіномарафону, що мав широку європейську географію – від Норвегії до Польщі. Цьогоріч він триватиме тиждень, 19–26 серпня, лише в межах України: конкурсні програми й тематичні заходи – у новій локації, у Чернівцях; а фільми ретроспективних і спеціальних програм можна буде переглянути в Одесі.

ПОЛУМ’ЯНЕ НЕБО / AFIRE

Фото: submit.oiff.com.ua

Міжнародна програма

Німеччина

Режисер: Крістіан Петцольд

Літня історія чотирьох молодих людей. Лісові пожежі оточили стінами полум’я будинок на березі Балтійського моря, де вони відпочивають, загнавши у пастку. Поступово герої зближуються, охоплені бажанням і любов’ю.

Стрічка «Полум’яне небо» здобула «Срібного ведмедя» на 73-му Берлінському міжнародному кінофестивалі, високі оцінки на сайтах-агрегаторах і доволі позитивні відгуки кінокритиків. Режисер Крістіан Петцольд найкраще відомий фільмами «Барбара», «Фенікс» і «Єрихов». Його вважають лідером Берлінської школи кіно.

ДИВЕРТИСМЕНТ / DIVERTIMENTO

Фото: submit.oiff.com.ua

Міжнародна програма

Франція

Режисерка: Марі-Кастіль Менсьон-Шаар

Фільм натхненний життям відомої диригентки Захії Зіуані. У 17 років Захія усвідомлює, що хоче стати диригенткою. Для неї і сестри-близнючки Феттуми музика — це все. Вони понад усе прагнуть дотягнутися до своїх мрій: Захія хоче диригувати, а Феттума — стати віолончелісткою. На заваді — алжирське походження і суспільне упередження, що диригентом може бути тільки чоловік. Дівчата створюють власний оркестр «Дивертисмент» і планують організувати перший концерт.

Марі-Кастіль Менсьон-Шаар була журналісткою «The Hollywood Reporter», потім кіноконсультанткою, продюсеркою. Її режисерський дебют зі стрічкою “Мій перший раз” відбувся у 2012 році. Вона також є засновницею і президенткою асоціації "Le Cercle Féminin du Cinema Français" (Жіноче коло французького кіно).

БАТЬКІВЩИНА / MOTHERLAND

Фото: submit.oiff.com.ua

Міжнародна програма

Україна, Норвегія

Режисери: Ханна Бадзяка, Александер Міхалковіч

Документальний фільм розповідає про протести 2020 року в Білорусі. Син Світлани помирає під час проходження служби, і жінка намагається пролити світло на культуру насильства та знущань у білоруській армії. Водночас до армії призивають групу молодих людей з техноандеграунду.

“Батьківщина” — документ про знущання, насилля та вбивства призовників, а також про рейв-вечірки на пустирях, протести і затримання. Тоталітарний простір Білорусі у фільмі окреслюється з погляду молоді. Для Ханни Бадзяки «Батьківщина» стала документальним повнометражним дебютом; для Александера Міхалковіча це друга повнометражна робота: він дебютував 2019 року стрічкою “Моя бабуся з Марса” про анексований Крим.

ПРАВИЛО ДВОХ СТІН / RULE OF TWO WALLS

Фото: submit.oiff.com.ua

Міжнародна програма, національна програма

Україна, США

Режисер: Девід Гутник

Документальний фільм українсько-американського письменника та режисера розповість історії українських культурних діячів, які на початку повномасштабного вторгнення працювали у Львові. У фільмі знялися керівниця Львівського муніципального центру Ляна Мицько, авторка проєкту «Укриття» та активістка з Маріуполя Діана Берг, репер Степан Бурбан, художниця та ілюстраторка Богдана Давидюк, художник Сергій Петров, художниця Kinder Album.

Фільм показує вторгнення як війну пам’яті, ідентичності та правди. Водночас стрічка досліджує, як це — творити та знімати кіно під час війни.

МИ НЕ ЗГАСНЕМО / WE WILL NOT FADE AWAY

Фото: submit.oiff.com.ua

Національна програма

Україна, Франція, Польща, США

Режисерка: Аліса Коваленко

Світлий документальний фільм розповідає історію дітей з Луганської області. П’ятеро підлітків замислюються про власне майбутнє, мріють, фотографують, малюють, гуляють мінними полями та багато фантазують. А понад усе хочуть утекти від війни, сірості та нудьги. Раптово в них з’являється можливість вирушити до Непалу.

Режисерка стрічки розповіла, що команда намагалася створити з п’яти героїв портрет покоління. «Це історія не про те, як сумно й депресивно жити підліткам на Донбасі, у прифронтових зонах, а про силу мрій», — каже Аліса Коваленко.

ДЕМІУРГ / DEMIURGE

Фото: submit.oiff.com.ua

Національна програма

Україна

Режисерка: Ольга Симак

Трагікомічна документальна стрічка розповість про аматорський театр в селі на Волині. Відомий столичний актор Петро Панчук влітку повертається в рідне село, щоб поставити виставу разом з односельцями. Актор переживає особисту кризу й намагається довести собі, що здатен на важливі досягнення. Водночас акторська трупа переживає кризу. У середині колективу час від часу відбуваються сварки, та й знайти акторів і акторок — ще той виклик для Петра.

Стрічка «Деміург» стала дебютом Ольги Симак. Над фільмом знімальна група працювала три роки.

МІЙ КАРПАТСЬКИЙ ДІДУСЬ / MY CARPATHIAN GRANDPA

Фото: submit.oiff.com.ua

Національна програма

Україна, Італія, Чехія, Молдова

Режисер: Заза Буадзе

Фільм розповість про Мікеле — італійського хлопця з українським корінням. Після смерті своєї матері він їде в маленьке карпатське село розвіяти її прах. Там він знайомиться зі своїм дідусем Михайлом — колишнім клоуном на прізвисько Буба. Це знайомство повністю змінить життя дідуся та онука.

Заза Буадзе полишив Грузію 2008 року, відтоді живе та працює в Україні. Минулоріч його стрічка про бойові дії на Донбасі у 2014-му «Мати апостолів» отримала головну нагороду на Asia Film Art International Film Festival (AFAIFF) у Гонконзі.

ЗВІДКИ КУДИ / IN THE REARVIEW / SKĄD DOKĄD

Фото: submit.oiff.com.ua

Національна програма

Польща, Франція, Україна

Режисер: Мачек Хмела

Початок повномасштабного вторгнення, люди залишають свої будинки і їдуть у невизначеність. Евакуаційний автомобіль з польськими номерами мандрує Україною і рятує життя багатьох жінок, чоловіків, дітей і їхніх домашніх тварин. Авто долає багато небезпек, а люди в ньому діляться історіями та свідченнями. Машина стає кімнатою очікування, шпиталем, прихистком і безпечним місцем.

Мачек Хмела знімав цю стрічку, перебуваючи за кермом евакуаційної автівки. Цьогоріч її показали в паралельній секції ACID Каннського кінофестивалю. Під час прем’єри команда фільму провела акцію з українською «червоною доріжкою» — з обстріляним окупантами килимком.

ВАЛЕРІЯ ВИХОДИТЬ ЗАМІЖ / VALERIA MITHATENET

Фото: submit.oiff.com.ua

Міжнародна програма, конкурсна програма

Ізраїль, Україна

Режисерка: Мікаль Віник

Христина познайомилася з майбутнім чоловіком в інтернеті, переїхала до нього в Ізраїль й одружилася за розрахунком. Їй живеться чудово, і вона бажає такого життя своїй сестрі Валерії. Та знайомиться теж у мережі з чоловіком і приїжджає до сестри. Однак під час особистого знайомства у Валерії виникають сумніви, чи вдасться їй знайти щастя в новій країні.

Це друга повнометражна робота Мікаль Віник. Її короткометражні фільми та дебют були оцінені преміями та схвальними відгуками.

САШЕНЬКА / SASHENKA

Фото: submit.oiff.com.ua

Національна програма

Україна

Режисер: Олександр Жовна

Події психологічної драми відбуваються в 1970-х роках у Радянському Союзі. Уночі хтось розстрілює подружжя, в якого залишився прикутий до інвалідного візка двадцятирічний син. Під час розслідування спливає таємнича історія життя сім’ї.

Олександр Жовна – письменник, кіносценарист і режисер, член національних спілок письменників і кінематографістів. Крім "Сашеньки", зняв стрічки "Маленьке життя" (2008), "Милі мої українці" (2014), "Історія Лізи" (2019). Права на показ останнього фільму в понад десяти країнах Європи придбала компанія HBO.

КРИХКА ПАМʼЯТЬ / FRAGILE MEMORY

Фото: submit.oiff.com.ua

Національна програма

Україна, Словаччина

Режисер: Ігор Іванько

«Крихка пам’ять» — документальний фільм про видатного радянського та українського кінооператора Леоніда Бурлаку. Чоловік раптово починає втрачати пам’ять. У той самий час його онук Ігор (режисер стрічки Ігор Іванько) знаходить старі та дуже пошкоджені плівки діда. На них той молодий і тільки починає будувати свою кар’єру під час хрущовської відлиги.

Ігор розуміє, що майже нічого не знає про свого діда, тож береться досліджувати його особистість і творчість. Режисер переосмислює вплив радянської кіноіндустрії на його сім’ю та на країну загалом і знаходить ті ниточки, що поєднують його з дідом. Однак дуже скоро Леонід перестане впізнавати онука.

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ / UKRAINIAN INDEPENDENCE

Фото: submit.oiff.com.ua

Національна програма

Україна, Польща

Режисер: Володимир Тихий

Події фільму відбуваються упродовж одного дня — 24 серпня 2022 року, під час святкування 31-ї річниці відновлення державності України. Місця дії мозаїчно охопили всю Україну. Тут зображено Київ і Львів, Харків і Миколаїв, Донбас і Одесу. Фільм показує, як пройшов День незалежності для пляжного патруля, операторки протитанкового ракетного комплексу, водовоза, мінометника, штурмовика ЗСУ, 14-річної прибиральниці пабу, художниці та народного депутата.

«День Незалежності» — другий фільм Володимира Тихого після 24 лютого, він певною мірою продовжує попередню стрічку «День українського добровольця», яка отримала нагороди Варшавського та Шеффілдського кінофестивалів, а також стала першим українським фільмом, показаним на BBC.

ТИ МЕНЕ ЛЮБИШ? / DO YOU LOVE ME?

Фото: submit.oiff.com.ua

Національна програма

Україна, Швеція

Режисерка: Тоня Ноябрьова

Події фільму відбуваються за рік до розпаду Радянського Союзу. Підліткове життя сімнадцятирічної Кіри починає руйнуватися, коли вона дізнається про коханку батька. Усе, що вона знала, виявляється ілюзією в той самий час, як розвалюється Союз. У пошуках любові, тепла, надії на майбутнє дівчинка стає на темний несподіваний шлях.

«Ти мене любиш?» — один з п’яти українських фільмів, які відібрав 73-й Берлінський міжнародний кінофестиваль. Стрічку взяли в секцію «Панорама», куди збирають фільми з усього світу; покази пройшли із солдаутами. “Для мене 1990-ті були прекрасні. Мені було вісім років, і я вчилась у школі. Причому я дуже добре пам’ятаю, що взагалі не було грошей”, — розповідає про стрічку Тоня Ноябрьова.

ССАВЦІ / MAMMALIA

Фото: submit.oiff.com.ua

Міжнародна програма

Румунія, Польща, Німеччина

Режисер: Себастіан Міхеілеску

Каміл вирушає в подорож, де банальне починає зливатися із сюрреалістичним. Раптово він втрачає розуміння того, що ж робити з навколишнім світом. Чоловік намагається примиритися з втратою контролю над своїм життям і занурюється в темний і тривожний світ ритуалів.

Художній дебют Себастіана Міхеілеску прирівнюють до фільмів Квентіна Дюп’є та Роя Андерссона, а атмосфера стрічки може нагадувати «Твін Пікс». Але Міхеілеску притаманна власна поетика, де абстрактне та невідоме зустрічається з темрявою та небезпекою.

СЕСТРИ

Фото: submit.oiff.com.ua

Міжнародна програма

Латвія, Італія

Режисерка: Лінда Ольте

Сестри Анастасія та Діана живуть у сиротинці в Латвії. Вони дізнаються, що їх хоче всиновити американська родина. Молодша Діана надзвичайно радіє цій можливості, однак Анастасія не хоче залишати дім, а коли зустрічає біологічну матір, то понад усе намагається налагодити стосунки з нею. Проте в матері інші плани.

Стрічка “Сестри” стала першою повнометражною роботою Лінди Ольте. Вона витратила два роки на дослідження цієї теми, зокрема, через розмови з вихованцями дитячих будинків. Їхні реальні історії вплетені у сценарій стрічки.