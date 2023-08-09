Стрічку «День Незалежності» покажуть в 16 містах України

Напередодні Дня незалежності, в кінотеатрах 16 міст України пройдуть покази стрічки «День Незалежності», де фільм представлять учасники творчої групи. Як повідомила пресслужба кінокомпанії “Артхаус Трафік”, після цього, 24 серпня стрічка вийде в обмежений прокат.

«День Незалежності» — це документальний портрет України та українців від Володимира Тихого, режисера ігрових стрічок «Наші котики» і «Брама», а також одного з творців передачі «СВ-шоу» з Вєркою Сердючкою.

На 24 серпня 2022 року припала не лише 31-ша річниця відновлення української державності, а й пів року з початку повномасштабного вторгнення РФ. Стрічка зображує один День Незалежності очима працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, відповідальних за ввімкнення сигналу тривоги в столиці, «пляжних» патрульних з Одеси, операторки протитанкового комплексу, мінометної батареї, штурмовика ЗСУ, 14-річної прибиральниці пабу в Харкові, художниці з Києва та народного депутата, який стояв у витоків проголошення незалежності України. Всі ці люди створюють захопливу мозаїку одного дня життя України.

«День Незалежності» знімали одночасно в різних куточках країни. Всього у фільмуванні брали участь 11 кінооператорів. Також у стрічці використані кадри 1991 року (з першим внесенням до сесійної зали Верховної Ради українського прапора), які зняв один із героїв — Ярослав Кендзьор.

Розклад подій:

15 серпня, 18:30 — Івано-Франківськ, кінотеатр «Космос» (вул. Незалежності, 97).

16 серпня — Львів, кінотеатр «Планета кіно» (ТРЦ Forum, вул. Під Дубом, 7Б).

17 серпня — Дніпро, кінотеатр «Планета кіно» (ТРЦ Appolo, вул. Титова, 36).

18 серпня — Луцьк, кінотеатр Multiplex (РЦ «Промінь», пр-т Президента Грушевського, 2).

18 серпня — Кременчук, кінотеатр «Галактика кіно» (ТРК «Галактика», вул. Соборна, 21).

18 серпня, 19:00 — Вінниця, кінотеатр «Сінема Сіті» (ТРЦ «Мегамолл», вул. 600-річчя, 17Е).

19 серпня — Рівне, кінотеатр «Кінопалац Україна» (майдан Незалежності, 2).

19 серпня, 16:00 — Полтава, кінотеатр Wizoria (РК «Колос», вул. Гоголя, 22).

20 серпня, 16:00 — Житомир, кінотеатр ім. Івана Франка (вул. Михайлівська, 10А).

20 серпня, 18:00 — Харків, Art Area ДК (вул. Чернишевська, 13).

20 серпня — Чернігів, кінотеатр Multiplex (ТРЦ Hollywood, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1В).

21 серпня — Київ, Будинок кіно (вул. Саксаганського, 6).

23 серпня — Київ, кінотеатр «Баттерфляй DeLuxe» (вул. Антоновича, 50).

23 серпня, 19:00 — Одеса, кінотеатр «Сінема Сіті» (ТРЦ FontanSky Center, пров. Семафорний, 4).

23 серпня, 13:30 і 19:30 — Чернівці (в межах Одеського міжнародного кінофестивалю), ККЗ «Чернівці» (вул. Університетська, 10), КМЦ ім. Івана Миколайчука (вул. Головна, 140).

24 серпня — Київ, кінотеатр «Жовтень» (вул. Костянтинівська, 26).

24 серпня — Хмельницький, кінотеатр WoodMall Cinema (ТРЦ WoodMall, вул. Трудова, 6А).

24 серпня — Миколаїв (місце проведення буде оголошено незабаром).

Цей фільм — уже друга робота Володимира Тихого за час повномасштабного вторгнення і своєрідне продовження стрічки «День українського добровольця», яка здобула нагороди Варшавського міжнародного кінофестивалю, Sheffield Doc/Fest, і стала першою української картиною, придбаною BBC.

Світова прем'єра «Дня Незалежності» відбулася в національному конкурсі фестивалю Docudays UA. Також картина представлена в національному конкурсі Одеського міжнародного кінофестивалю, який триватиме 19—26 серпня.

Фільм створило кінооб’єднання «Вавилон’13», відоме висвітленням Революції Гідності й російсько-української війни. Спільнота документалістів знана за такими роботами як «Зима, що нас змінила», «Фортеця Маріуполь», «Залізні метелики». До виробництва також залучені Cineo Studio та Black Photon (Польща). Фільм знято за підтримки Польського кіноінституту. Продюсери: Ігор Савиченко, Володимир Тихий, Андрій Котляр, Каміль Пшеленцький.

Нагадаємо, в середині серпня у Херсоні відбудеться перший після деокупації кінофестиваль Kherson Film Fest.