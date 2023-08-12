Українська режисерка Марина Врода отримала приз за найкращу режисуру на 76-ому Міжнародному кінофестивалі у Локарно, передає SWIinfo.

Журі відзначило фільм "Степне".

Загалом у програмі цього року було представлено 214 стрічок.

"Золотий леопард" дістався іранському режисерові Алі Ахмадзаде за фільм Mantagheye bohrani.

Нагадаємо, "Степне" - це перший повнометражний фільм Марини Вроди. Крім нього, в Локарно у категорії змагалися ще 16 стрічок. У фільму зображено історію кількох днів життя літнього чоловіка, який приїжджає в українське село Степне, щоб доглядати за своєю мамою при смерті.

Режисерка раніше отримала "Золоту пальмову гілку" в Каннах за кращий короткометражний фільм "Крос".