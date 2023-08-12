"Звільняємо всіх обласних «воєнкомів»", – РНБО рекомендувала призначити в обласні ТЦК поранених офіцерів (доповнено)
"Звільняємо всіх обласних «воєнкомів»", – РНБО рекомендувала призначити в обласні ТЦК поранених офіцерів (доповнено)
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
Луческу прокоментував поразку "Динамо" від "Аріса"
Луческу прокоментував поразку "Динамо" від "Аріса"
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
У Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні та дах будинку (доповнено)
У Києві уламки ракети впали на територію дитячої лікарні та дах будинку (доповнено)
В Івано-Франківській області російська ракета влучила в цивільний об’єкт, загинула дитина
В Івано-Франківській області російська ракета влучила в цивільний об’єкт, загинула дитина
ГоловнаКультура

Українська режисерка Марина Врода отримала приз за найкращу режисуру у Локарно

Журі відзначило стрічку "Степне".

Українська режисерка Марина Врода отримала приз за найкращу режисуру у Локарно
Марина Врода
Фото: скриншот відео

Українська режисерка Марина Врода отримала приз за найкращу режисуру на 76-ому Міжнародному кінофестивалі у Локарно, передає SWIinfo.

Журі відзначило фільм "Степне". 

Загалом у програмі цього року було представлено 214 стрічок.

"Золотий леопард" дістався іранському режисерові Алі Ахмадзаде за фільм Mantagheye bohrani.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, "Степне" - це перший повнометражний фільм Марини Вроди. Крім нього, в Локарно у категорії змагалися ще 16 стрічок. У фільму зображено історію кількох днів життя літнього чоловіка, який приїжджає в українське село Степне, щоб доглядати за своєю мамою при смерті.

Режисерка раніше отримала "Золоту пальмову гілку" в Каннах за кращий короткометражний фільм "Крос". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies