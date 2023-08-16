У Грузії десятки відвідувачів концерту американського рок-гурту The Killers у вівторок ввечері залишили шоу після того, як музиканти покликали фаната з Росії зіграти з ними одну з пісень.

Про це пише Радіо Свобода.

Слухачі, що залишилися в залі, демонстрували вокалісту Брендону Флауерсу середні пальці, через що він зі сцени вступив з ними в полеміку.

Під час виступу в Кобулеті The Killers за традицією запросили одного із відвідувачів концерту зіграти з ними. Цього разу музиканти викликали на сцену фаната, який тримав плакат з написом “Якщо доля буде прихильною, сьогодні ввечері я буду вашим барабанщиком”. Соліст гурту кілька разів запитав у слухача − чи з Грузії він, чи з якоїсь іншої країни, але не зміг почути відповіді з натовпу. У цей момент публіка почала розуміти, що на сцену може вийти росіянин і почала невдоволено шуміти, деякі відвідувачі говорили “тільки не російську”. Флауерс вивів на сцену фаната, попередньо сказавши публіці: “Якщо цей хлопець російський, вам нормально, щоб він піднявся сюди? Мені нормально, погнали”.

Після того, як пісня закінчилася, соліст гурту вступив у суперечку зі сцени з одним із відвідувачів, який демонстрував середній палець. “Ти закінчив чи ні? Хочеш вийти сюди? Давай піднімайся. Ти не можеш бачити в іншому свого брата? Він не твій брат? Значить ми всі розділені кордонами та країнами. Розділяти − це те, що ти хочеш? ?Я не твій брат з Америки?”, − заявив Флауерс. Частина публіки схвально кричала на його словах про поділ кордонів та питанні “він не твій брат?”.

Після суперечки з фанатами Флауерс заявив, що одна з речей, за яку він вдячний під час перебування у групі, − це можливість об'єднувати людей. “Я бачу у вас моїх братів і сестер”, − звернувся він до обурливої публіки.

Пізніше на сторінках The Killers у соцмережах з’явилося звернення від імені гурту. У ньому йдеться про те, що музиканти не хотіли нікого образити, а слова Брендона Флауерса про “братів і сестер” могли бути неправильно зрозумілі. Група заявила, що спочатку за реакцією публіки їм здалося, що фанат, який піднявся на сцену, був прийнятний.

Вибачився також майданчик Black Sea Arena, де відбувався виступ. Пізніше стало відомо, що керівництво “Радіо Тбілісі” вирішило прибрати з ефіру пісні The Killers, а грузинський гурт LOUDspeakers, який виступив на “розігріві” у американського колективу, заявив, що вони “розчаровані та злі” і, що музикантам слід було б знати, куди вони їдуть.

Нагадаємо, міський суд Батумі зняв із громадянки України Марини Чобанян звинувачення у дрібному хуліганстві та порушенні громадського порядку, але визнав винною у непокорі поліції під час акції протесту проти корабля з росіянами.