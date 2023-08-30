Росіяни обстріляли за день сім громад Сумщини

Про втрати серед мирного населення не повідомляється.

Сьогодні, 30 серпня, російських обстрілів зазнали Путивльська, Великописарівська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Хотінська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідоммила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 211 вибухів.

По Путивльській громаді ворог бив з мінометів, пошкоджено 3 приватні будинки та 2 приватні трактори.

Білопільську громаду обстріляли з міномету, артилерії, АГС, та з вертольоту некерованими авіаційними ракетами.

Краснопільську громаду росіяни обстріляли з артилерії, мінометів та АГС. Також по громаді завдали ударів з БпЛА, унаслідок чого пошкоджена автомобільна техніки працівників свиноферми.

Також з БпЛА, артилерії, мінометів та АГС обстріляли і Хотінську громаду.

Середино-Будську громаду обстріляли з мінометів, пошкоджені дві адміністративні будівлі.

Великописарівську громаду росіяни обстріляли з граатометів та мінометів, а Юнаківську - з артилерії.

Нагадаємо, військові РФ завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині, поціливши в п'ятиповерховий житловий будинок: з-під завалів дістали загиблу людину, ще восьмеро були поранені.