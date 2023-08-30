У Полтаві затримали блогера, який систематично ображав військових ветеранів (оновлено)
У Полтаві затримали блогера, який систематично ображав військових ветеранів (оновлено)
DW: вночі відбулась найбільша атака дронів по РФ і Криму
DW: вночі відбулась найбільша атака дронів по РФ і Криму
Вночі ворог здійснив масовану атаку на Київ ракетами та безпілотниками, двоє людей загинули
Вночі ворог здійснив масовану атаку на Київ ракетами та безпілотниками, двоє людей загинули
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
F-16. Крила для України
F-16. Крила для України
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
«Україна має потенціал стати топконкурентним виробником озброєння у світі», — Сергій Пашинський
«Україна має потенціал стати топконкурентним виробником озброєння у світі», — Сергій Пашинський
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли за день сім громад Сумщини

Про втрати серед мирного населення не повідомляється.

Росіяни обстріляли за день сім громад Сумщини
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 30 серпня, російських обстрілів зазнали Путивльська, Великописарівська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Хотінська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідоммила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 211 вибухів.

По Путивльській громаді ворог бив з мінометів, пошкоджено 3 приватні будинки та 2 приватні трактори. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Білопільську громаду обстріляли з міномету, артилерії, АГС, та з вертольоту некерованими авіаційними ракетами.

Краснопільську громаду росіяни обстріляли з артилерії, мінометів та АГС. Також по громаді завдали ударів з БпЛА, унаслідок чого пошкоджена автомобільна техніки працівників свиноферми. 

Також з БпЛА, артилерії, мінометів та АГС обстріляли і Хотінську громаду.

Середино-Будську громаду обстріляли з мінометів, пошкоджені дві адміністративні будівлі.

Великописарівську громаду росіяни обстріляли з граатометів та мінометів, а Юнаківську - з артилерії.

Нагадаємо, військові РФ завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині, поціливши в п'ятиповерховий житловий будинок: з-під завалів дістали загиблу людину, ще восьмеро були поранені.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies