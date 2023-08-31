Російська ППО має труднощі з виявленням і знищенням безпілотників, - Міноборони Британії

Росія, ймовірно, переосмислює свою позицію протиповітряної оборони в районі між Україною та Москвою, щоб краще протистояти атакам безпілотників.

Російська ППО має труднощі з виявленням і знищенням безпілотників.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки.

У ніч з 29 на 30 серпня Росія зазнала до п’яти окремих атак безпілотників – це найбільша атака на Росію з початку конфлікту. Вибухи зафіксовані в Москві, Брянську та Рязані, а також на авіабазі Псков поблизу кордону з Естонією.

Ймовірно, в результаті атаки на Псков було пошкоджено кілька російських військово-транспортних літаків. Протягом серпня 2023 року Росія зазнала 25 окремих атак безпілотників.

Багато з цих БПЛА досягли своїх цілей, що, ймовірно, означає, що російська ППО має труднощі з їх виявленням і знищенням. Росія, ймовірно, переосмислює свою позицію протиповітряної оборони в районі між Україною та Москвою, щоб краще протистояти цим нападам.

Попередні удари по російських військових авіабазах призвели до розосередження російських літаків по всій території Росії. Однак нещодавні удари по Сольцях і Пскову продемонстрували, що БПЛА мають значний радіус дії, що ускладнює подальше розосередження літаків.

Цілком ймовірно, що Росії доведеться розглянути питання про розміщення додаткових систем протиповітряної оборони на аеродромах, які, на її думку, знаходяться під загрозою атак безпілотників.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 31 August 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zgmtfOkElT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 31, 2023

Раніше повідомлялось про вибухи в окупованому Криму в районі дислокації 126-ї "гвардійської" бригади Чорноморського флоту. Внаслідок вибухів були загиблі та поранені, яких оперативно привозили до шпиталю у Сімферополі.