Радбез доручив перевірити рішення ВЛК про непридатність до військової служби
Радбез доручив перевірити рішення ВЛК про непридатність до військової служби
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Полтаві затримали блогера, який систематично ображав військових ветеранів (оновлено)
У Полтаві затримали блогера, який систематично ображав військових ветеранів (оновлено)
F-16. Крила для України
F-16. Крила для України
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
DW: вночі відбулась найбільша атака дронів по РФ і Криму
DW: вночі відбулась найбільша атака дронів по РФ і Криму
«Україна має потенціал стати топконкурентним виробником озброєння у світі», — Сергій Пашинський
«Україна має потенціал стати топконкурентним виробником озброєння у світі», — Сергій Пашинський
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська ППО має труднощі з виявленням і знищенням безпілотників, - Міноборони Британії

Росія, ймовірно, переосмислює свою позицію протиповітряної оборони в районі між Україною та Москвою, щоб краще протистояти атакам безпілотників.

Російська ППО має труднощі з виявленням і знищенням безпілотників, - Міноборони Британії
Фото: Telegram/Zelenskiy

Російська ППО має труднощі з виявленням і знищенням безпілотників.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки. 

У ніч з 29 на 30 серпня Росія зазнала до п’яти окремих атак безпілотників – це найбільша атака на Росію з початку конфлікту. Вибухи зафіксовані в Москві, Брянську та Рязані, а також на авіабазі Псков поблизу кордону з Естонією.

Ймовірно, в результаті атаки на Псков було пошкоджено кілька російських військово-транспортних літаків. Протягом серпня 2023 року Росія зазнала 25 окремих атак безпілотників.

Багато з цих БПЛА досягли своїх цілей, що, ймовірно, означає, що російська ППО має труднощі з їх виявленням і знищенням. Росія, ймовірно, переосмислює свою позицію протиповітряної оборони в районі між Україною та Москвою, щоб краще протистояти цим нападам.

Попередні удари по російських військових авіабазах призвели до розосередження російських літаків по всій території Росії. Однак нещодавні удари по Сольцях і Пскову продемонстрували, що БПЛА мають значний радіус дії, що ускладнює подальше розосередження літаків.

Цілком ймовірно, що Росії доведеться розглянути питання про розміщення додаткових систем протиповітряної оборони на аеродромах, які, на її думку, знаходяться під загрозою атак безпілотників.

Раніше повідомлялось про вибухи в окупованому Криму в районі дислокації 126-ї "гвардійської" бригади Чорноморського флоту. Внаслідок вибухів були загиблі та поранені, яких оперативно привозили до шпиталю у Сімферополі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies