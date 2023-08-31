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Окупанти планують подворові обходи для збору підписів на “виборах” у присутності озброєної “поліції”, - СБУ

Також Кремль доручив своїм гауляйтерам забезпечити максимальну явку місцевих жителів до місць «голосування».

Окупанти планують подворові обходи для збору підписів на “виборах” у присутності озброєної “поліції”, - СБУ
Під час ‘референдуму’ у Луганську, 24 вересня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Служба безпеки України проводить масштабну роботу з викриття організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованій частині України. За попередніми даними, кремль планує провести фейковий плебісцит на початку вересня цього року.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

СБУ встановила особи понад 3,5 тис. колаборантів та їхніх російських «кураторів», які беруть участь в організації незаконного голосування, а також «кандидатів» на цих псевдовиборах.

Використовуючи фейкове голосування, країна-агресор сподівається «легалізувати» своїх ставлеників в окупаційних органах РФ у тимчасово захоплених районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Встановлено, що представникам так званих «виборчкомів» загарбники обіцяють грошову винагороду у розмірі від 10 тис. російських рублів.

Щоб створити видимість «виборчого процесу», Кремль доручив своїм гауляйтерам забезпечити максимальну явку місцевих жителів до місць «голосування».

Так, наприклад, у Бердянську російські загарбники та їхні поплічники змушують головних лікарів медичних установ направити для участі у фейкових виборах «100%» медперсоналу.

Крім того, окупанти планують проводити подворові обходи помешкань місцевих жителів для збору підписів за «потрібних кандидатів». Збір «голосів» хочуть проводити у присутності озброєних представників окупаційної поліції РФ.

За всіма викритими фактами тривають розслідування у межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими Служби безпеки за двома статтями:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Наразі СБУ документує злочинну діяльність всіх ідентифікованих організаторів незаконних «виборів» для притягнення кожного з них до відповідальності.

Разом з тим, Служба безпеки закликає громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій частині нашої держави, не брати участь у фейковому плебісциті й тим самим не діяти на користь агресора.

Нагадаємо, нещодавно у Новій Каховці підірвали передвиборчий штаб “Єдиної Росії”. Росіяни намагаються “замовчати інцидент”.

Раніше розвідка повідомила, що РФ планує завезти тисячі росіян для псевдовиборів на окупованих територіях. Це є ще одним свідченням того, що місцеве населення не підтримує росіян.

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