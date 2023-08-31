Головне за ніч та ранок. Четвер, 31 серпня

Уночі ворог обстріляв Слов’янськ на Донеччині. Знову під ударами продовольчий сектор України.

“На жаль, місто обстріляли. Чотири вибухи вночі. Прильоти у сільськогосподарські підприємства у селищі Мирному. Загинула одна людина, охоронець підприємства”, - повідомив голова Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Ворог завдав 31 ракетного та 66 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Противник вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та чотирьох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та станцію РЕБ противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 31 серпня - в нашій новині.

Українські захисники продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Мали успіх у напрямку Новоданилівки-Новопрокопівки, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку армія продовжує вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюється на досягнутих рубежах. "Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мар’їнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви", – йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Також Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів на Лиманському і Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії у районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області та Кліщіївки, Курдюмівки Донецької області. Тривають важкі бої.

Генштаб також інформує, що українські захисники за добу ліквідували більше 600 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 263020, танків ‒ 4436 (+13) одиниць, бойових броньованих машин ‒ 8604 (+8) одиниць, артилерійських систем – 5507 (+31) одиниць.

Про інші втрати противника – в новині.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю CNN, коментуючи ситуацію на полі бою в Україні, заявив, що українці знову перевершили очікування.

“Ми побачили, що українці знову і знову перевершують очікування. Ми повинні пам'ятати, як все почалося торік з повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів чи тижнів”, - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що українці звільнили північ країни, Харківщину та правобережжя Херсонщини. “Тому ми маємо їм довіряти. Ми радимо, ми допомагаємо, ми підтримуємо, але зрештою саме українці приймають рішення (як воювати, - ред.)”, - зауважив генсек Альянсу.

Нагадуємо, що з 1 вересня Православна Церква України переходить на новоюліанський календар. У звʼязку з цим зміняться дати деяких свят.

Дати нерухомих свят, постів, загальниць, дні вшанування пам՚яті святих змістяться на 13 днів назад (відзначатимуться на 13 днів раніше), повідомили в ПЦУ.

"Наприклад: 8 (а не 21) вересня відзначатимемо свято Різдва Пресвятої Богородиці, 14 (а не 27) вересня – Воздвиження Хреста Господнього, 1 (а не 14) жовтня відзначатимемо Покрова Пресвятої Богородиці. З 15 листопада по 24 грудня триватиме Різдвяний піст, а Різдво Христове святкуватимемо 25 грудня", – йдеться у повідомленні.

Більше інформації – в новині.

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