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У Новій Каховці підірвали передвиборчий штаб “Єдиної Росії”, - Андрющенко

Росіяни намагаються “замовчати інцидент”.

У Новій Каховці підірвали передвиборчий штаб “Єдиної Росії”, - Андрющенко
Фото: скріншот

Вчора у 21:00 в Новой Каховці було підірвано передвиборчий регіональний штаб “Єдиної Росії”.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“На жаль, жоден зрадник не постраждав, але демонстративна акція неприйняття виборів пройшла вдало”, - написав Андрющенко.

Він зазначив, що росіяни намагаються “замовчати інцидент”.

Раніше розвідка повідомила, що РФ планує завезти тисячі росіян для псевдовиборів на окупованих територіях. Це є ще одним свідченням того, що місцеве населення не підтримує росіян.

Нагадаємо, нещодавно в Енергодарі стався вибух у штабі російського ОМОНу. Операцію провели місцеве підпілля за координації української розвідки.

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