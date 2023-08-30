Під час нічної атаки росіяни змінювали курс ракет, щоб уникнути ППО, але їм не вдалося

Керівництво Повітряних сил в курсі цієї тактики, і для неї є протидія.

Російська атака на Україну ракетами та безпілотниками сьогодні вночі тривала з третьої до початку шостої ранку. Спочатку ворог бив ракетами, а потім безпілотниками, повідомив у ефірі телеканалів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

ППО та інші складові Сил оборони змогли збити всі 28 ракет та 15 із 16 безпілотників. Ігнат назвав цей показник одним із найуспішніших.

"Не завжди вдається так успішно збивати ворожі повітряні цілі, але цього разу протиповітряна оборона впоралась. Звичайно, є падіння уламків – все, що збивається в повітрі, навіть при успішній роботі ППО, буде повертатися на землю", – сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил додав, що випущені ракети змінювали курс, намагаючись уникнути потужної ППО. Українські захисники в курсі цієї тактики, застосовують засоби протидії ворогу.

Він додав, що також ударна авіація України вчора завдала близько 10 ударів по обʼєктах ворога.

Нагадаємо, що уночі ворог випустив 44 повітряні обʼєкти: 28 ракет і 16 БпЛА. Ракети були збиті усі, а безпілотник не вдалось вразити лише один. Однак внаслідок падіння уламків є пошкодження в Києві, Київській та Житомирській областях. Загинули і постраждали цивільні люди, пошкоджено будинки та нежитлові обʼєкти.