Руйнування зафіксовані в Фастівському та Бучанському районах.

На Київщині 30 срепня уламки ракет та “шахедів” пошкодили декілька будинків та кладовище.

За даними очільника поліції області Андрія Нєбитова, в одному із районів області внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Падіння уламків російської ракети виявили і на території місцевого кладовища, де сталось займання, яке вдалося оперативно загасити працівникам ДСНС.

В іншому населеному пункті через атаку шахідів відбулось пошкодження двоповерхової будівлі. Рятувальники нині локалізують пожежу. Завдяки своєчасному переходу сторожа в укриття вдалося уникнути жертв.

Зі свого боку, ДСНС повідомила, що рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів на Київщині.

Внаслідок масованої атаки ворога у ніч на 30 серпня в Фастівському та Бучанському районах Київщини виникли пожежі та руйнування житлових будинків, загорання трав'яного настилу.

Всі пожежі ліквідовано.

На місцях працювало 35 рятувальників та 8 одиниць спеціальної техніки.

Пізніше Андрій Нєбитов повідомив, що понад 6 приватних будинків пошкоджено внаслідок падіння уламків ракет та шахедів ще в одному із районів Київської області.

Через займання оселі після потрапляння уламків опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також мають 43-річний та 49-річний чоловіки одного із домоволодінь.

Руйнувань зазнали і гаражні приміщення. Знищено два авто.

Через атаку агресора пошкоджено приватні садиби і ще в одному із районів Київщини. Понівечено крівлю, вікна. Також сталось займання травʼяного настилу, яке рятувальникам вдалося оперативно локалізувати.

Нагадаємо, вночі ворог здійснив масовану атаку на Київ ракетами та безпілотниками, двоє людей загинули. ППО знищила понад 20 ворожих цілей. Також росіяни атакували ракетами Одещину.