Для українських родин, чиї сини та доньки загинули в боях, синьо-жовтий прапор України – це тепер нагадування про рідну дитину, про її подвиг заради держави.

Сьогодні День памʼяті усіх наших захисників, захисниць, які загинули в боях заради України з 14-го року, з 24-го лютого. Багатьом з українців сьогодні є кого згадати, чию памʼять вшанувати.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Кожен такий день – це нагадування для всього нашого народу. Для кожного, хто працює на державу. Нагадування, чим заповнене все, що є нашою державою. Українські родини, чиї сини та доньки загинули в боях. Для них, для батьків українських героїв, синьо-жовтий прапор України – це тепер нагадування про рідну дитину, про її подвиг заради держави”, - сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив - бути достойними шляху, яким іде Україна, – це обовʼязок. Давати Україні більше сили, більше можливостей, бути небайдужими до кожного й кожної, хто поруч, підтримувати, дбати про людей, і завжди наближати результат.

“Я дякую всім, хто працює заради України, хто бʼється заради України саме так: достойно, сміливо, міцно. Слава всім нашим воїнам! Слава нашому народу, народу України! Вічна памʼять усім, хто віддав своє життя заради України”, - підсумував голова держави.

Нагадаємо, у Дмитрівці Київської області сьогодні, 29 серпня, відкрили меморіал на честь загиблих військових.