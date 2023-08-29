Відзавтра на вулиці Новій в Києві на два місяці обмежать рух транспорту

Завтра, 30 серпня, на вулиці Новій у Солом’янському районі Києва почнуться обмеження руху.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

“Дорожники замінять верхній шар асфальтобетонного покриття та бортовий камінь, вирівняють решітки зливоприймачів і люки оглядових колодязів”, - розповіли в КМДА.

Заплановано, що роботи завершать до кінця жовтня.

Нагадаємо, з 24 серпня по 2 вересня на Північному мосту в Києві буде частково обмежений рух у напрямку лівого берега. Працівники "Київавтошляхміст" будуть проводити аварійний ремонт плити мостового полотна.