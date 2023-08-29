Упродовж дня ворог двічі обстрілював з артилерії Нікопольщину

Загиблих та поранених немає.

Протягом вівторка 29 серпня Нікопольський район Дніпропетровської області двічі потрапляв під артилерійський вогонь ворога.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, понад 10 снарядів прилетіли до Нікополя та Марганецької громади.

"Зайнялися будинок, господарська споруда та суха трава. Вогонь рятувальники вже загасили. Люди цілі", – йдеться у повідомленні.

У решті громад Дніпропетровщини сьогодні було спокійно.

Нагадаємо, учора протягом дня російська армія обстрілювала з артилерії Марганецьку громаду Дніпропетровщини й атакувала дроном-камікадзе Нікополь.