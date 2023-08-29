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Російський "комендант Херсонщини" отримав підозру за те, що особисто закатував двох українців, - СБУ

Загалом його підозрюють у знущанні над щонайменше 12 жителями області.

Служба безпеки задокументувала злочини російського полковника Віктора Бедрика, який особисто закатував двох українців.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Заступник командира 22-го армійського корпусу берегових військ РФ на період окупації Херсона став так званим "військовим комендантом Херсонської області" і мав завдання придушувати рух опору в регіоні.

Бедрик після свого "призначення" віддав розпорядження про облаштування катівень на території захопленого на той час обласного центру. Окупанти звозили до застінків жителів, яких викрадали з осель або на вулиці, насамперед під час антиросійських мітингів.

У камерах в’язниць людей били, застосовували до них електричний струм, залишали без їжі та води, а також погрожували розстрілом.

"Одна з катівень була обладнана поверхом нижче «службового кабінету» Бедрика – у підвалі захопленої окупантами в Херсоні адміністративної будівлі. При цьому він не тільки спостерігав за тим як його підлеглі знущаються над викраденими громадянами, але й особисто брав участь у побитті потерпілих. Встановлено, що Бедрик причетний до катування щонайменше 12 мирних жителів Херсонщини, які виступали проти окупаційного режиму РФ", - зазначили в СБУ.

Двоє з цих потерпілих були закатовані до смерті.

Щоб приховати воєнні злочини, росіяни записували у своїх документах "судово-медичної експертизи", що "знайшли" загиблих "вже мертвими посеред міста".

Крім того, СБУ задокументувала злочинну діяльність підлеглого Бедрика - "наглядача" за ув’язненими Олександра Чичкана.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Бедрику та Чичкану про підозри за ч. 2 ст. 28 та чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності незалежно від місця їх перебування.

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Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру ексочільнику Оленівської колонії, причетного до катування військових. Ним виявився житель, який до 2014 року працював у Горлівському райвідділі розформованої міліції.

Також спецслужба  ідентифікувала комбата Росгвардії, причетного до масових катувань та вбивств цивільних у Запорізькій області. Окупант практикував застосування задушливих газів до українських патріотів у спеціально обладнаних “камерах”.

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