Російський "комендант Херсонщини" отримав підозру за те, що особисто закатував двох українців, - СБУ

Загалом його підозрюють у знущанні над щонайменше 12 жителями області.

Служба безпеки задокументувала злочини російського полковника Віктора Бедрика, який особисто закатував двох українців.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Заступник командира 22-го армійського корпусу берегових військ РФ на період окупації Херсона став так званим "військовим комендантом Херсонської області" і мав завдання придушувати рух опору в регіоні.

Бедрик після свого "призначення" віддав розпорядження про облаштування катівень на території захопленого на той час обласного центру. Окупанти звозили до застінків жителів, яких викрадали з осель або на вулиці, насамперед під час антиросійських мітингів.

У камерах в’язниць людей били, застосовували до них електричний струм, залишали без їжі та води, а також погрожували розстрілом.

"Одна з катівень була обладнана поверхом нижче «службового кабінету» Бедрика – у підвалі захопленої окупантами в Херсоні адміністративної будівлі. При цьому він не тільки спостерігав за тим як його підлеглі знущаються над викраденими громадянами, але й особисто брав участь у побитті потерпілих. Встановлено, що Бедрик причетний до катування щонайменше 12 мирних жителів Херсонщини, які виступали проти окупаційного режиму РФ", - зазначили в СБУ.

Двоє з цих потерпілих були закатовані до смерті.

Щоб приховати воєнні злочини, росіяни записували у своїх документах "судово-медичної експертизи", що "знайшли" загиблих "вже мертвими посеред міста".

Крім того, СБУ задокументувала злочинну діяльність підлеглого Бедрика - "наглядача" за ув’язненими Олександра Чичкана.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Бедрику та Чичкану про підозри за ч. 2 ст. 28 та чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності незалежно від місця їх перебування.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру ексочільнику Оленівської колонії, причетного до катування військових. Ним виявився житель, який до 2014 року працював у Горлівському райвідділі розформованої міліції.

Також спецслужба ідентифікувала комбата Росгвардії, причетного до масових катувань та вбивств цивільних у Запорізькій області. Окупант практикував застосування задушливих газів до українських патріотів у спеціально обладнаних “камерах”.