“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули четверо (оновлено)
Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули четверо (оновлено)
У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаКультура

З'явилася у вільному доступі книга-фотоальбом "Іловайськ", присвячена пам'яті документаліста Макса Левіна

Її оприлюднив фотограф Максим Дондюк, світлини якого теж увійшли до збірки.

З'явилася у вільному доступі книга-фотоальбом "Іловайськ", присвячена пам'яті документаліста Макса Левіна
Фото: скриншот сторінки

До Дня пам'яті загиблих захисників фотограф Максим Дондюк виклав у вільний доступ книгу-фотоальбом "Іловайськ", присвячену пам'яті Макса Левіна, передає "Суспільне".

До збірки увійшли світлини Олександра Глядєлова, Макса Левіна, Маркіяна Лисейко та Максима Дондюка.

У книзі зібрали фотографії-свідоцтва подій першого штурму Іловайська 10 серпня 2014 року, висування батальйону "Донбас" до села Осиково 14 серпня 2014 р., бойових дій та обставин перебування українських сил в Іловайську 17–29 серпня (зачистка села Грабське, вхід в Іловайськ, бої в місті, спроба прориву з оточення).

Збірник презентували у січні 2023 року, роботу над ним почали понад рік тому, однак через війну, а потім і загибель Левіна проєкт зазнав змін.

Видання у продажу немає. Його безкоштовно поширює Міністерство культури та інформаційної політики. Тож Максим Дондюк вирішив опублікувати PDF-версію.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, фотографа і документаліста Макса Левіна знайшли загиблим 1 квітня 2022 року після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині.

Левін у супроводі військовослужбовця та в минулому фотографа Олексія Чернишова відправились у Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російського вторгнення. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. З того часу зв'язок із обома чоловіками зник.

Пізніше стало відомо, що в районі, де фотограф збирався працювати, розпочались інтенсивні бойові дії.

Торік у Парку імені Тараса Шевченка в Боярці 7 липня відкрили фотовиставку The War Is Not Over Yet. Організатори привезли її в рідне місто загиблого фотожурналіста Макса Левіна в день його народження.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies