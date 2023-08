З'явилася у вільному доступі книга-фотоальбом "Іловайськ", присвячена пам'яті документаліста Макса Левіна

До Дня пам'яті загиблих захисників фотограф Максим Дондюк виклав у вільний доступ книгу-фотоальбом "Іловайськ", присвячену пам'яті Макса Левіна, передає "Суспільне".

До збірки увійшли світлини Олександра Глядєлова, Макса Левіна, Маркіяна Лисейко та Максима Дондюка.

У книзі зібрали фотографії-свідоцтва подій першого штурму Іловайська 10 серпня 2014 року, висування батальйону "Донбас" до села Осиково 14 серпня 2014 р., бойових дій та обставин перебування українських сил в Іловайську 17–29 серпня (зачистка села Грабське, вхід в Іловайськ, бої в місті, спроба прориву з оточення).

Збірник презентували у січні 2023 року, роботу над ним почали понад рік тому, однак через війну, а потім і загибель Левіна проєкт зазнав змін.

Видання у продажу немає. Його безкоштовно поширює Міністерство культури та інформаційної політики. Тож Максим Дондюк вирішив опублікувати PDF-версію.

Нагадаємо, фотографа і документаліста Макса Левіна знайшли загиблим 1 квітня 2022 року після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині.

Левін у супроводі військовослужбовця та в минулому фотографа Олексія Чернишова відправились у Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російського вторгнення. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. З того часу зв'язок із обома чоловіками зник.

Пізніше стало відомо, що в районі, де фотограф збирався працювати, розпочались інтенсивні бойові дії.

Торік у Парку імені Тараса Шевченка в Боярці 7 липня відкрили фотовиставку The War Is Not Over Yet. Організатори привезли її в рідне місто загиблого фотожурналіста Макса Левіна в день його народження.