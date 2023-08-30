Зберігачка фондів Херсонського художнього музею Ганна Скрипка отримала орден за мужність

З нагоди Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня зберігачку фондів Херсонського обласного художнього музею ім. О.Шовкуненка Ганну Скрипку. Відповідний указ опублікований на сайті президента.

Після захоплення Херсона військами РФ Ганна Скрипка залишилася в окупації та приховувала музейні експонати від окупаційної влади. Її діяльність викрили колаборанти. Коли росіяни вивозили з музею об'єкти, зберігачку фондів змусили складати списки мистецьких творів. Вона зробила списки у двох екземплярах; другий отримали українські слідчі.

Крім цього, орден княгині Ольги ІІ ступеня отримала директорка Херсонського художнього музею Аліна Доценко.

Фото: facebook.com/ghanna.mamonova Ганна Скрипка показує порожні музейні фонди

Нагадаємо, росіяни вивезли з Херсонщини до Криму близько 15 000 музейних експонатів. Серед них – картини 17-20 століття і роботи сучасних художників.