Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
F-16. Крила для України
F-16. Крила для України
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
ГоловнаКультура

Зберігачка фондів Херсонського художнього музею Ганна Скрипка отримала орден за мужність

Вона протистояла пограбуванюю музею окупаційною владою.

Зберігачка фондів Херсонського художнього музею Ганна Скрипка отримала орден за мужність
Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка
Фото: uk.wikipedia.org

З нагоди Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня зберігачку фондів Херсонського обласного художнього музею ім. О.Шовкуненка Ганну Скрипку. Відповідний указ опублікований на сайті президента. 

Після захоплення Херсона військами РФ Ганна Скрипка залишилася в окупації та приховувала музейні експонати від окупаційної влади. Її діяльність викрили колаборанти. Коли росіяни вивозили з музею об'єкти, зберігачку фондів змусили складати списки мистецьких творів. Вона зробила списки у двох екземплярах; другий отримали українські слідчі.

Крім цього, орден княгині Ольги ІІ ступеня отримала директорка Херсонського художнього музею Аліна Доценко.

Ганна Скрипка показує порожні музейні фонди
Фото: facebook.com/ghanna.mamonova
Ганна Скрипка показує порожні музейні фонди

Нагадаємо, росіяни вивезли з Херсонщини до Криму близько 15 000 музейних експонатів. Серед них – картини 17-20 століття і роботи сучасних художників. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies