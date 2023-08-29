У Словаччині пройде Тиждень українського кіно

У рамках місяця української культури в Словацькій Республіці з 3 по 10 вересня відбудеться Тиждень українського кіно в Словаччині.

Фестиваль відкриє показ сюжету про представників кіноіндустрії, які з початку повномасштабного вторгнення пішли в армію. У день відкриття глядачі також зможуть побачити воєнну екшн-драму «Мирний-21 / Myrnyi-21» режисера Ахтема Сеітаблаєва, який зараз служить в ЗСУ. Протягом тижня словацька публіка побачить художні та документальні українські стрічки про російсько-українську війну. Окрім того, у рамках події відбудеться дискусійна панель на тему копродукції та індустріальної співпраці України та Словаччини.

Усі фільми транслюватимуться в українському дубляжі зі словацькими чи англійськими субтитрами; вхід вільний. Покази проходитимуть у двох містах: 3 - 6 вересня у Братиславі (Словацька національна галерея); 7 - 10 вересня у Кошице (Kino Úsmev). Фестиваль організований ГО "УкрКіноФест" за сприяння Посольства України в Словацькій Республіці, Офісу Президента України, Державного агентства України з питань кіно, Словацького кіноінституту та Міністерства кульутри Словакії.

Нагадаємо, фільм Шона Пенна про війну в Україні покажуть з 18 вересня. Стрічку можна буде побачити на стримінговому сервісі Paramount+.