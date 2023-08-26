На Одеському кінофестивалі перемогли стрічки "Ссавці", "Валерія виходить заміж" та докфільм про евакуацію "Звідки куди"

Фестиваль з міркувань безпеки впродовж тижня відбувався у Чернівцях. Режисери стрічок отримали грошові винагороди та статуетки "Золотий Дюк".

Фільмами-переможцями Одеського фестивалю, який впродовж тижня відбувався у Чернівцях, стали стрічка румунського режисера "Ссавці", ігровий фільм "Валерія виходить заміж" та документальний фільм про евакуацію українців "Звідки куди".

Про це повідомило Суспільне Чернівці.

Загалом під час фестивалю презентували 46 фільмів, серед яких понад 30 – українського виробництва. Частину фільмів в Україні презентували вперше. Майже всі стрічки входили до переліку національної та міжнародної конкурсних програм – їх оцінювали журі.

Фільми міжнародного конкурсу оцінював Едвінас Пукшта. Торік він був журі на восьми фестивалях, однак вважає, що участь на Одеському кінофестивалі, – "найбільш важлива та дорогоцінна". За його словами, цьогоріч програму фестивалю намагалися зробити якомога різноманітною: поєднали документальні стрічки та художні фільми.

"Мене запросили бути журі на фестивалі, і я жодного разу про це не пожалкував. Добре, що у програмі є національний конкурс для українських стрічок. Я бачив майже всі і дуже захоплююся тим, що українські кінематографісти продовжують завершувати свої фільми, які почали знімати ще до повномасштабної війни".

Серед фільмів міжнародної конкурсної програми перемогла стрічка румунського режисера Себастьяна Михайлеску "Ссавці". У ній йдеться про 39-річного героя Каміла, який намагаючись примиритися з втратою контролю над своїм життям — роботою, соціальним статусом та стосунками, починає пошуки, які спонукають його поставити під сумнів основу своєї ідентичності.

"Фільм гостро провокує на хтиві почуття. Дивує найбільш непередбачуваними поворотами сюжету. Вражає настільки суперечливим делікатним кіно", – каже Пукшта.

Режисер фільму не зміг приїхати на фестиваль. Нагороду від його імені отримав керівник товариства імені Емінеску Василь Бику.

У національному конкурсі перемогла стрічка ізраїльського та українського виробництва "Валерія виходить заміж" – її визнали найкращим ігровим повнометражним фільмом. У стрічці розповідають історію молодої дівчини Валерії, яка приїжджає з України до Ізраїлю, щоб зустрітися з чоловіком, за якого має вийти за домовленістю в інтернеті. Але дівчина починає сумніватися у цьому рішенні.

Продюсер фільму Володимир Яценко наразі воює, тому не зміг приїхати на фестиваль.

Також найкращим документальним фільмом на фестивалі стала стрічка "Звідки куди". У фільмі показують історії українців, які залишили свої домівки та вирішили евакуюватися до Польщі. У цьому їм допомагає польський волонтер Мачек Хамела, який також є режисером фільму.

"Я сподівався, що, коли ми будемо показувати фільм в Україні, то війни вже не буде. Цей фільм має нагадувати світу, що без постійної допомоги Україні, війна закінчиться не скоро, а такі люди, як герої мого фільму, не скоро повернуться додому", – каже режисер.

Фільми-переможці отримали призову винагороду у розмірі 50 тисяч гривень та статуетки "Золотий Дюк".

Спеціальні нагороди від журі отримали два фільми. Це фільм німецького режисера Крістіана Петцольда "Полум'яне небо". Дія фільму відбувається спекотного літа в будинку відпочинку на березі Балтійського моря. Навколо палають лісові пожежі. Четверо молодих людей, які опинились у пастці, поступово починають зближуватися.

Також документальний фільм "Правило двох стін" Девіда Гутніка про життя українських митців під час повномасштабної війни.

"Мої батьки народилися, зустрілися й одружилися в Україні. Я завжди готовий підтримувати Україну. Мене запитували, чому я займаюся мистецтвом зараз? Хотів би повторити слова режисерки фільму "Клондайк". Ми говорили про це, і вона мені розказала, що у 2015 році, коли частину території Донбасу окупували, то там все зупинилося. Було затишшя й у мистецтві теж Чи це добре? Вважаю, ні. Мистецтво в Україні зараз як пістолет. І нам потрібно стріляти".

У національному конкурсі журі нагороджувало акторів та режисерів спеціальними відзнаками. Зокрема, їх отримали:

акторка Карина Климчук за гру у фільмі "Ти мене любиш?";

за гру у фільмі "Ти мене любиш?"; Дмитро Ніжельський – найкращий актор за версією журі за гру у психологічній драмі "Сашенька";

– найкращий актор за версією журі за гру у психологічній драмі "Сашенька"; дві відзнаки, зокрема за найкращу режисуру, отримала режисерка фільму "Ми не згаснемо" Аліса Коваленко. Нагороду вона присвятила загиблому військовому Валерію "Барсу" Красняну;

Після завершення основної частини фестивалю 26 серпня, буде частина програми у Польщі. Там впродовж чотирьох днів проводитимуть воркшопи та пітчінги для проєктів документального кіно.

Одеський міжнародний кінофестиваль — один із найбільших глядацьких кінофестивалів у Східній Європі, головний фестиваль національного кіно. Саме на ОМКФ проходять прем’єри найбільш очікуваних національних фільмів, а також дебютують молоді митці.

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