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У посилці до Великої Британії митники знайшли артефакти часів Київської Русі

Цінності вилучили.

У посилці до Великої Британії митники знайшли артефакти часів Київської Русі
Фото: Київська митниця

Рідкісні бронзові артефакти часів Київської Русі були виявлені в посилці під час митного контролю. Їх намагалися надіслати з України до Великої Британії.

Про це повідомляє у Facebook Київська митниця.

Зазначається, що в поштовому відправленні, яке прямувало з Умані до Великої Британії, виявили 7 деталей холодної зброї та її оздоблення II-XII століття нашої ери. У Національному військово-історичному музеї України зазначили, що два з семи предметів є рідкісними й можуть бути частиною Музейного фонду. Одна з них – бутероль, наконечник від меча. Він декорований зображенням птаха, в якому деталізовано голову, дзьоб, очі та пір’я. Інша рідкісна деталь представлена переплетенням тулубів трьох драконів або змій.

Фото: Київська митниця

"Регіональний різновид бронзового наконечника від піхв меча (бутероль) та бронзова трьохлисна накладка, що оздоблювала перев’язь або піхви меча – "триксель". Обоє – періоду Київської Русі X-XI століття нашої ери", – додали в музеї.

Фото: Київська митниця

Також у відправленні виявили:

  • бронзову фібулу-брошку з виїмчастою емаллю (провінціальний Рим II-III століття н.е.);
  • різновид бронзового навершя руків’я меча романського походження з орнаментом (XI-XII століття н.е.);
  • перехрестя руків’я меча та основа двоскладового навершя від руків’я меча (XI-XII століття н.е.);
  • головку двоскладового навершя руків’я меча (XI-XII століття н.е.).

Фото: Київська митниця

Усі артефакти автентичні, виготовлені із бронзи з використанням технологій доіндустріального періоду. У митниці зазначили, що стосовно громадянки, яка відправляла рідкісні цінності за кордон складено протокол про порушення митних правил. Артефакти вилучили.

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Нагадаємо, унікальну старовинну ікону намагалися переслати до США під виглядом кухонної дошки.

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