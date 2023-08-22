Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
​Мораль і психологія ворога
​Мораль і психологія ворога
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих
ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
ГоловнаКультура

Українську стрічку “Довбуш” покажуть у Німеччині

Фільм покажуть у Німеччині українською.

Українську стрічку “Довбуш” покажуть у Німеччині
Фото: Пресслужба Держкіно

В Німеччині 24 серпня 2023 року стартує кінопрокат фільму Олеся Саніна “Довбуш”.

Про це повідомляє Держкіно.

“Кінотеатральна прем‘єра в Німеччині відбудеться одночасно з українською - у знаковий для українців день, свято вольності. За неї боролись герої фільму - опришки й продовжує боротись сучасне покоління””, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зазначається, що стрічку покажуть у Німеччині українською.

Також під час показу фільм буде супроводжуватись німецькими субтитрами.

Нагадаємо, Сьомий Київський тиждень критики, що відбудеться з 12 до 18 жовтня 2023 року, оголосив програму ретроспективи. Вже вдруге в межах фестивалю у співпраці з Довженко-Центром буде показана добірка знакових стрічок національної кіноспадщини. Цього року програма української ретроспективи має назву “Жіноча роль” і присвячена легендарним акторкам різних епох.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies