Українську стрічку “Довбуш” покажуть у Німеччині

В Німеччині 24 серпня 2023 року стартує кінопрокат фільму Олеся Саніна “Довбуш”.

Про це повідомляє Держкіно.

“Кінотеатральна прем‘єра в Німеччині відбудеться одночасно з українською - у знаковий для українців день, свято вольності. За неї боролись герої фільму - опришки й продовжує боротись сучасне покоління””, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стрічку покажуть у Німеччині українською.

Також під час показу фільм буде супроводжуватись німецькими субтитрами.

Нагадаємо, Сьомий Київський тиждень критики, що відбудеться з 12 до 18 жовтня 2023 року, оголосив програму ретроспективи. Вже вдруге в межах фестивалю у співпраці з Довженко-Центром буде показана добірка знакових стрічок національної кіноспадщини. Цього року програма української ретроспективи має назву “Жіноча роль” і присвячена легендарним акторкам різних епох.