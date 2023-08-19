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У Лубнах демонтували пам'ятник Пушкіну

Попереду - перейменування вулиці Пушкіна у Полтаві та ще 17 громадах області.

У Лубнах демонтували пам'ятник Пушкіну
Фото: Kolo news

У суботу, 19 серпня, у Лубнах Полтавської області демонтували пам'ятник російському письменнику Олександру Пушкіну.

Про це повідомила секретар Лубенської міської ради Маргарита Комарова, пише Kolo news.

Зазначається, що демонтаж провели комунальні служби громади з метою виконання рішення Лубенської міської ради "Про організаційно-правові заходи щодо усунення/переміщення об'єкта – пам’ятного знаку російському Олександру Пушкіну з публічного простору м. Лубни".

У цьому документі сказано, що знак Пушкіну є символом, що відображає імперські російські історичні наративи.

"Комунальники російський імперський маркер перемістили з публічного простору м. Лубни на тимчасове зберігання до території місцевого комунального житлово-експлуатаційного управління", - заявила посадовиця.

"Депушкінізація Полтавщини завершується. Це остання споруда звеличення Пушкіна у Полтавській області, торік і цьогоріч подібні демонтовано у Кременчуці, селі Біленченківка Гадяцької громади та в обласному центрі. Попереду - перейменування вулиці Пушкіна у Полтаві та ще 17 громадах області", - заявив представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар.

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Нагадаємо, що в Києві демонтували пам'ятник Гагаріну, який розташовувався у Дарницькому районі.

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