В Одеському художньому музеї пройде фестиваль сучасної культури ПОРУЧ

Відбудуться кінопокази та виставка сучасних плакатів до культових українських фільмів «Ре/Візія».

26-27 серпня у дворику Одеського національного художнього музею відбудеться другий фестиваль сучасної культури ПОРУЧ. Про це повідомила пресслужба OFAM.

У суботу та неділю о 19:00 розпочинатиметься програма кінопоказів; покажуть два фільми: «Земля» Олександра Довженка та «Вечір на Івана Купала» Юрія Іллєнка. Перед показами короткі вступні лекції прочитають кінознавці Довженко-Центру Альона Пензій (наживо) та Станіслав Битюцький (онлайн).

24 серпня о 15.00 в музеї відкриється виставка сучасних плакатів до культових українських фільмів «Ре/Візія», яка триватиме до 7 вересня. Нові постери до вибраних стрічок з рейтингу «ТОП-100 українських фільмів» створили українські художники, ілюстратори та дизайнери: EtchingRoom1, Женя Олійник, Варвара Перехрест, Вікторія та Віталіна Лопухіни, Марчела Мажина, Михайло Рафайлик, Кирило Ткачов та інші — загалом 31 автор та авторка. Над спільним стилем плакатів працювала дизайнерка, авторка першого в Україні курсу «Історія українського дизайну», переможиця всесвітнього конкурсу Type Directors Club Олександра Корчевська-Цехош. Кураторство — онлайн-музей шрифтової спадщини Одеси «Літери в місті».

Після Одеси виставку планують показати у Львові та Києві.

Нагадаємо, у Херсоні проходить перший після деокупації кінофестиваль Kherson Film Fest.