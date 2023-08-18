​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Переворот у Нігері – головний біль для Європи
Переворот у Нігері – головний біль для Європи
СБУ повідомила про підозру блогерці, яка провокувала релігійну ворожнечу в Києво-Печерській лаврі
СБУ повідомила про підозру блогерці, яка провокувала релігійну ворожнечу в Києво-Печерській лаврі
ГоловнаКультура

В Одеському художньому музеї пройде фестиваль сучасної культури ПОРУЧ

Відбудуться кінопокази та виставка сучасних плакатів до культових українських фільмів «Ре/Візія».

В Одеському художньому музеї пройде фестиваль сучасної культури ПОРУЧ
Фото: OFAM

26-27 серпня у дворику Одеського національного художнього музею відбудеться другий фестиваль сучасної культури ПОРУЧ. Про це повідомила пресслужба OFAM.

У суботу та неділю о 19:00 розпочинатиметься програма кінопоказів; покажуть два фільми: «Земля» Олександра Довженка та «Вечір на Івана Купала» Юрія Іллєнка. Перед показами короткі вступні лекції прочитають кінознавці Довженко-Центру Альона Пензій (наживо) та Станіслав Битюцький (онлайн).

24 серпня о 15.00 в музеї відкриється виставка сучасних плакатів до культових українських фільмів «Ре/Візія», яка триватиме до 7 вересня. Нові постери до вибраних стрічок з рейтингу «ТОП-100 українських фільмів» створили українські художники, ілюстратори та дизайнери: EtchingRoom1, Женя Олійник, Варвара Перехрест, Вікторія та Віталіна Лопухіни, Марчела Мажина, Михайло Рафайлик, Кирило Ткачов та інші — загалом 31 автор та авторка. Над спільним стилем плакатів працювала дизайнерка, авторка першого в Україні курсу «Історія українського дизайну», переможиця всесвітнього конкурсу Type Directors Club Олександра Корчевська-Цехош. Кураторство — онлайн-музей шрифтової спадщини Одеси «Літери в місті».

Після Одеси виставку планують показати у Львові та Києві. 

Нагадаємо, у Херсоні проходить перший після деокупації кінофестиваль Kherson Film Fest.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies