Від літургії до електроакустики: музична програма Bouquet Kyiv Stage

Bouquet Kyiv Stage традиційно складатиметься з музичної, виставкової, театральної, екскурсійної, дитячої програм, кінопрограми та філософських “бесід під ясенем”. Його музична програма включає багато премʼєрних творів і композицій, написаних протягом останнього року. Розповідаємо про неї докладніше.

З 17 по 20 серпня на території музею «Софія Київська» вже вшосте проходитиме фестиваль високого мистецтва «Bouquet Kyiv Stage» . Головна ідея цьогорічного — «Дорога»: «Дорогу здолає той, хто іде». Засновники фестивалю та виконавці справді долають дорогу, адже проводити будь-які події серед війни — це виклик.

Фото: надано організаторами

17 серпня, перший день

Agnus Dei

18:00, Софійський собор

Мирослава Которович (скрипка), Сусанна Чахоян (сопрано). У супроводі камерного ансамблю «АРТЕХАТТА» за участю солістів «Київської камерати». Диригентка — Оксана Мадарош

У програмі звучатиме українська сучасна класика — твори Ганни Гаврилець, Золтана Алмаші, Олександра Родіна, Бориса Лятошинського, Валентина Бібіка.

У християнській літургії латинського обряду «Agnus Dei» — «Агнець Божий» – молитва, яка читається під час служби перед самим причастям. Вона завершується словами «Dona nobis pacem» — «Даруй нам мир». Цей концерт — спільна молитва, прохання про мир і надія почути відповідь.

Фото: facebook/Bouquet Kyiv Stage

Imagine

20:00, Сад

Назгуль Шукаєва, Національний президентський оркестр, диригент — Максим Гусак

Назгуль Шукаєва — одна з найнезвичніших вокалісток на джазовій, академічній та андеграундній сцені України, яка вражає імпровізаційно вільним вокалом. На концерті вона співатиме джазові стандарти та українські хіти в неочікуваній колаборації з Національним президентським оркестром, який грає переважно за зовсім інших обставин.

18 серпня, другий день

Re-Vision: В. Задерацький, О. Лебедєв

16:00, «Хлібня»

Роман Рєпка (фортепіано)

Концерт піаніста присвячено двом несправедливо забутим композиторам: Всеволоду Задерацькому (1891–1953), чия творча унікальність проступає все більш рельєфно з кожним новим десятиліттям, та Олександру Лебедєву (1938–2011), кримському композитору, феномен якого в українському музичному житті наразі практично відсутній.

Роман Рєпка досліджує українську фортепіанну спадщину різних часів. На фестивалі музикант презентує власну її ревізію. За словами Романа, основний масив опрацьованого – це твори радянського періоду, у яких можна знайти чимало вартісного. Деякі композиції заслуговують на перегляд їхньої цінності, інші – на «декомунізацію» трактувань, але більшість — просто на повернення в концертну практику.

«Імпресія та експресія»

18:00, «Хлібня»

Лізі Рамішвілі (віолончель, Сакартвело), Марія Клименко (фортепіано, Україна)

Обидві музикантки відомі у своїх країнах. На фестивалі вони зіграють у дуеті вперше, презентуючи програму із західноєвропейських, українських і грузинських творів.

Storyteller

Фото: bouquetstage.com

19:30, Сад

Тріо Наталії Лебедєвої за участю Віктора Павелка

Музиканти створили програму із сучасної авторської джазової музики спеціально для виступу на фестивалі «Bouquet Kyiv Stage». До неї увійшли композиції, написані протягом останніх років, зокрема і зовсім нові твори.

19 серпня, третій, «Сильвестрівський» день

Музика Сріблястих тонів — Миттєвості та Багателі

14:00, «Хлібня»

Євген Громов (фортепіано)

Марафон «День музики Сильвестрова» відкриє відомий український піаніст, автор і куратор цього проєкту Євген Громов. У першій частині звучатиме авангардний спадок Валентина Сильвестрова.

«Давидові псалми» Валентина Сильвестрова

Фото: bouquetstage.com

15:00, Софійський собор

Камерний хор «Київ», диригент — Микола Гобдич

На фестивалі відбудеться українська прем'єра програми «Давидових псалмів» (2022) і трьох духовних піснеспівів Сильвестрова. Програму представить Камерний хор «Київ» під орудою Миколи Гобдича. За словами надзвичайно вимогливого до виконання власних творів композитора, хор «Київ» — це справжній скарб.

«Скажу: «Україна»…»

17:00, «Хлібня»

Інна Галатенко (сопрано), Олег Безбородько (фортепіано)

Вокальні цикли Валентина Сильвестрова представлять улюблені виконавці майстра, що протягом років вдало інтерпретують його музику, розуміючи найменші дрібниці авторського задуму.

«Ландшафти Сильвестрова»

20:00, Сад

Алла Загайкевич, Георгій Потопальський (електроніка); Єлизавета Соловйова (бандура), віртуальні інструменталісти

Рефлексії на музику Сильвестрова мають різні форми. Електроакустичний перформанс – одна з них. Композиторка Алла Загайкевич говорить про сенси музики майстра так: «У музиці Сильвестрова я і зараз чую авангард. Як основу, віртуальну фундаментальність. (...) Думаю, що в його авангарді є відголос глибокого і складного світу».

Фото: facebook/Bouquet Kyiv Stage

20 серпня, четвертий день

Невідомий український модернізм: Яновський, Якименко, Сениця

14:00, «Хлібня»

Тиміш Мельник (фортепіано), Роман Меліш (тенор, контратенор), Олексій Шмурак (куратор, лектор)

Ця подія вміщує одночасно концерт і лекцію. Розкриваючи сутність українського модернізму та розмірковуючи над його сенсами, Олексій Шмурак зазначає: «…українські музичні інституції майже некритично сприймають радянський музичний канон. Починаючи зі сталінських ідеалів в українській музиці сформувалися певні «стандарти», засновані на копіюванні віденського класицизму і відповідних романтиків типу Чайковського, Брамса тощо. (...) Саме тому радянська музична індустрія в українському варіанті зробила ставку на Лятошинського, Ревуцького, Косенка і подібних авторів. Йдеться не про те, що ці люди неталановиті чи порожні сутнісно. Але ставка на них — це і вигнання у темряву інших, зокрема і тих, про кого буде наша з Тимошем і Романом подія, тобто Яновського, Якименка, Сеницю».

«Земля-Пісня»

17:00, Сад

Наталія Половинка, Соломія Кирилова, Марія Кміть (вокал)

Львівський театральний центр «Слово і Голос», який створила Наталія Половинка, представить на фестивалі концерт-виставу «Земля-Пісня». До програми увійшли 20 найдавніших українських традиційних пісень, виконаних без сучасних обробок і музичних інструментів. Себто головною дійовою особою стають голоси, що зберігають і передають звучання української пісні в її найдавніших варіантах.

«Камерата 30! Присвята Валерію Матюхіну»

19:30, Сад

Ансамбль «Київська камерата»

Національний ансамбль солістів «Київська камерата» 19 серпня святкує свій ювілей: 30 років від дня заснування. «Камерату» створив піаніст і диригент Валерій Матюхін. Цей концерт — присвята майстру. Виконавці представлять історію легендарного колективу через музичні твори.