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Сергій Жадан проведе в Києві концерт “Птах”

За участі Христини Соловій, “Мертвого півня”, "Братів Гадюкіних”, Святослава Вакарчука.

Сергій Жадан проведе в Києві концерт “Птах”
Фото: надано організаторами

23 серпня, у день народження поета Сергія Жадана, у МЦКМ «Жовтневий палац» відбудеться презентація проєкту “Птах”. Про це повідомила пресслужба заходу.

“Птах” — це спільний проєкт Жадана та культурної платформи “Ковчег “Україна”, що поєднує поезію, музику та мистецьке видання. В його основі – вірші Сергія Жадана, які надихнули українських музикантів на створення пісень. Ведучий концерту – Ахтем Сеітаблаєв, серед учасників: 

  • Мар’яна Садовська 

  • Христина Соловій 

  • Уляна Горбачевська 

  • Марк Токар 

  • “Мертвий півень”

  • "Брати Гадюкіни” 

  • “Жадан і Собаки”

  • "Лінія Маннергейма”, 

  • Олег Каданов

  • Саша Кольцова

  • Сестри Тельнюк,

  • Kozak System 

  • Святослав Вакарчук

Концерт &quot;Птах&quot; у Львові
Фото: надано організаторами
Концерт "Птах" у Львові

На концерті також відбудеться презентація артбуку “Птах: вірші, що стали піснями”, який вийшов у видавництві “Ковчег “Україна” у травні цього року. Концерт «Птах» - благодійний: усі виручені кошти будуть скеровані у фонд Сергія Жадана, який опікується як допомогою ЗСУ, так і підтримкою регіонів, які найбільше постраждали від війни росії з Україною. Два львівські концерти в межах проєкту “Птах” у травні зібрали 1 000 000 гривень. 

артбук “Птах: вірші, що стали піснями”
Фото: надано організаторами
артбук “Птах: вірші, що стали піснями”

Нагадаємо, у березні Жадан презентував у Нью-йорку джаз-мюзикл про Харків. Поет написав вірші до втраченого мюзиклу Курбаса «Радіо 477».

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