Сергій Жадан проведе в Києві концерт “Птах”

23 серпня, у день народження поета Сергія Жадана, у МЦКМ «Жовтневий палац» відбудеться презентація проєкту “Птах”. Про це повідомила пресслужба заходу.

“Птах” — це спільний проєкт Жадана та культурної платформи “Ковчег “Україна”, що поєднує поезію, музику та мистецьке видання. В його основі – вірші Сергія Жадана, які надихнули українських музикантів на створення пісень. Ведучий концерту – Ахтем Сеітаблаєв, серед учасників:

Мар’яна Садовська

Христина Соловій

Уляна Горбачевська

Марк Токар

“Мертвий півень”

"Брати Гадюкіни”

“Жадан і Собаки”

"Лінія Маннергейма”,

Олег Каданов

Саша Кольцова

Сестри Тельнюк,

Kozak System

Святослав Вакарчук

Фото: надано організаторами Концерт "Птах" у Львові

На концерті також відбудеться презентація артбуку “Птах: вірші, що стали піснями”, який вийшов у видавництві “Ковчег “Україна” у травні цього року. Концерт «Птах» - благодійний: усі виручені кошти будуть скеровані у фонд Сергія Жадана, який опікується як допомогою ЗСУ, так і підтримкою регіонів, які найбільше постраждали від війни росії з Україною. Два львівські концерти в межах проєкту “Птах” у травні зібрали 1 000 000 гривень.

Фото: надано організаторами артбук “Птах: вірші, що стали піснями”

Нагадаємо, у березні Жадан презентував у Нью-йорку джаз-мюзикл про Харків. Поет написав вірші до втраченого мюзиклу Курбаса «Радіо 477».