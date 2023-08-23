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"Це пляма на нас усіх”: невідомі пошкодили скульптуру "Впевнена" у Львові

Вчора вечором у Львові невідомі пошкодили скульптуру "Впевнена" Василя Корчового, яка раніше зчинила великий галас у соцмережах та в місті. Близько 23:00 охоронець Стрийського парку помітив біля неї групу людей та одразу викликав поліцію. Тим часом, скульптуру облили технічним мастилом та намагались підпалити.

Фото: Іван Станіславський

Скульптуру "Впевнена" встановили минулого тижня в Стрийському парку як тимчасовий проєкт в рамках щорічного Тижня скульптури. Автор, Василь Корчовий, створив її під час симпозіуму "ЧервонеЧорне" у Каневі в 2021 році. Крім “Впевненої” в парку інсталювали ще сім творів українських та іноземних скульпторів, проте у нерв суспільства втрапила саме вона. Головним чином критика була спрямована на доцільність перебування у публічному просторі оголеної та “неестетичної” жіночої фігури.

Суспільне несприйняття сформувало сприятливе середовище для вандалізму. Куратор Тижня скульптури Павло Гудімов не виключає, що скульптуру пошкодили на замовлення: “Я не дуже пов’язую публічне обговорення з тим, що відбулось. Це акт вандалізму, він точно був спланований, бо ніхто не ходить з відпрацьованим мастилом по парку просто так. Це не подібно до хепенінгу чи перформенсу, бо інакше була би заява; ми чекали заяви до ранку, іноді екологічні ініціативи, наприклад, таким чином привертають до себе увагу. Але тут все банальніше: мені здається, це просто замовлення, це була спроба очорнити львів’ян, українців як “середньовічний” народ. В моїй практиці такого раніше не було, я завжди вважав, що будь-які обговорення в соцмережах, у медіях — це добре; але псування роботи — це неприпустимо, це пляма на нас усіх. Я хочу вибачитись від імені команди і від імені всіх лвів’ян, які не підтримують такий вчинок, перед власником роботи, засновником Канівського скульптурного симпозіуму Юрієм Сташківим, а особливо — перед автором Василем Корчовим. Вже є заява в поліцію, слідчі працюють.”

Скульптор Василь Корчовий назвав вчинок щодо його твору реакцією безсилля: “Чим далі, тим більше люди схиляються до того, що має бути розуміння такої творчості. Тому цей вчинок — від безсилля. Що вони ще можуть? Ну, можуть сказати що це — не твір мистецтва. Так само казали, наприклад, про “Бронзовий вік” Родена. Колись була спроба, на замовлення Папи Римського, “одягнути” найбільш відверті фігури “Страшного суду” Мікеланджело. Той художник так і залишився в історії з ганебним прізвиськом “штанописець”, і ці “штанописці” теж просто нападники на мистецтво. Для мого ж іміджу ця акція іде тільки на позитив, і зараз почнуть говорити, що Павло Гудімов спеціально замовив напад на скульптуру, що йому не вистачило того хайпу, який вже був… та я йому співчуваю, йому зараз доводиться спілкуватись з міліцією, шукати винних. Повернути скульптурі первинний вигляд буде дуже складно, бо там бучардирована поверхня, яка може всмоктати те мастило. Я працював над нею дуже довго, і навряд чи її вдасться відновити.”

Фото: Іван Станіславський

Співробітники Стрийського парку та комунальні служби міста зранку намагаються відчистити пошкоджену скульптуру. Поліція веде розслідування. Сподіваємось на позитивні результати в обох напрямках.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Іван СтаніславськийІван Станіславський, журналіст
Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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