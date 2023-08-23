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Український Оскарівський Комітет почав приймати заявки для участі фільмів у відборі на премію “Оскар”

Приймання заявок триває до 5 вересня включно.

Український Оскарівський Комітет почав приймати заявки для участі фільмів у відборі на премію “Оскар”
Фото: EPA/UPG

Український Оскарівський Комітет розпочав приймати заявки для участі фільмів у відборі на премію “Оскар” Американської академії кінематографічних мистецтв та наук .

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Уточнюється, що фільми будуть змагатись за право представляти Україну в категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”.

Приймання заявок триває до 5 вересня включно.

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До участі у відборі допускаються фільми, які відповідають наступним критеріям:

  • Фільм має бути вперше випущено у прокат в Україні з 1 грудня 2022 року і до 31 жовтня 2023 року, та публічно демонструватися протягом щонайменше семи днів поспіль.
  • Фільми, що в будь-якій версії публічно демонструвалися чи розповсюджувалися поза театральним релізом до їхнього першого кваліфікаційного кінотеатрального релізу, не можуть подаватися на розгляд Кіноакадемії. 

Позатеатральна публічна демонстрація та розповсюдження включають, проте не обмежуються випадками: телепоказу та показу на кабельному телебаченні, PPV/VOD, розповсюдження DVD копій, розповсюдження на авіалініях, розповсюдження в мережі Інтернет.

Нагадаємо, минулого разу знятий у співпраці між Україною, Данією, Швецією та Фінляндією фільм "Будинок зі скалок" не здобув перемоги. Він претендував на отримання “Оскара” в категорії “Найкращий повнометражний документальний фільм”. Документальний фільм про Україну вперше змагався за отримання “Оскара” за майже століття вручення нагород.

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