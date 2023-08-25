Більше 20 країн придбали права на показ українського фільму "Довбуш"

Права на показ української стрічки “Довбуш” придбали не лише країни Європі, але й Азії.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Зараз вже понад 20 країн купили фільм. І цей процес тільки почався", - сказав режисер стрічки Олесь Санін під час пресконференції з нагоди передпоказу фільму.

Він зазначив, що 23-24 серпня покази "Довбуша" стартували у країнах Балтії, Німеччині, Словаччині, Південній Кореї та Ізраїлі.

Творці фільму відмовилися від деяких фестивальних поїздок, щоб “Довбуш” швидше потрапив до глядача.

"Ми будемо на фестивалях, але до класу “А” вже не потрапимо, бо вони завжди хочуть мати свою прем'єру", - наголосив Олесь Санін.

Раніше повідомлялось, що в Німеччині 24 серпня 2023 року стартує кінопрокат фільму “Довбуш”. Стрічку покажуть у Німеччині українською, також під час показу фільм буде супроводжуватись німецькими субтитрами.