В Україні з’явилась нова премія за досягнення у книговиданні

З 2023 року в Україні вручатиметься Премія Читомо – відзнака за видатні досягнення дієвців українського книговидання та літературної сфери. Премію засновує медіа про книжки Читомо за підтримки Франкфуртського книжкового ярмарку та грошової винагороди від Міністерства культури і медіа Німеччини.

Премію вручатимуть наприкінці кожного року, відзначаючи найпомітніші звершення, що сприяють розвитку книжкового ринку та галузі в цілому, а також популяризації читання. Номінантами можуть стати видавці, книжкові блогери, журналісти, бібліотеки, книгарні. Грошова винагорода становитиме 4000 євро у кожній номінації.

Цьогоріч здобутки номінантів оцінюватимуть за 2022 та 2023 роки. Висувати кандидатів можуть українські та іноземні організації: культурні інституції України за кордоном, громадські об'єднання, юридичні компанії, освітні заклади, бібліотечні установи та асоціації, редакції медіа тощо. Кожна організація може висувати до трьох номінантів через аплікаційну форму. Прийом заявок триває до 15 вересня у таких номінаціях:

«Трендсетер видавничого ринку» (присуджується за розвиток інноваційного підходу у видавництві, креативну трансформацію бізнесу, розвиток книжкового / літературного ландшафту України тощо);

«За книжкову ініціативу, що сприяє промоції читання» (присуджується за пошук нових способів донесення книги до читачів, створення позитивного іміджу для читання, трансформацію освітнього процесу за допомогою читання тощо);

«Амбасадор української книги» (присуджується за особистий внесок у видимість української книги та літератури у світі, формування позитивного іміджу української літератури та культури тощо).

Короткі списки Премії у кожній номінації та, пізніше, переможців визначатиме журі, повний склад якого буде оголошено окремо. Урочиста церемонія вручення Премії Читомо за участі фіналістів конкурсу та членів журі відбудеться в листопаді 2023 року у Києві.

Цьогоріч також вручать Спеціальну відзнаку Франкфуртського книжкового ярмарку за особливі здобутки українських видавців, яка також передбачає можливість стендової участі у ярмарку у 2024 році.

«Це перша комплексна премія в книжковій галузі. Вона, по суті, визнає нові реалії ринку, де постійно зростає роль книжкових блогерів, нових медіа, креативних рішень для видавництв та розповсюджувачів, зрештою – активістів та громадськості. Галузь стає дедалі конкурентнішою, і зараз саме час відзначити не тільки видатні твори, але й справжні явища у світі літератури і книговидання. Тих, хто попри війну не лише демонструє відданість книжковій справі, але й задає тренд, вигадує нові рішення, створює умови для того, щоб з'являлися нові книжки, нові автори, нові читачі, а українська література ставала дедалі відомішою за кордоном», – коментує співзасновниця Читомо Ірина Батуревич.

Нагадаємо, українсько-єврейська літературна премія «Зустріч» оголосила короткий список. До нього увійшли 5 видань, опублікованих у 2020–2022 роках.