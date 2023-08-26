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У МЗС вважають неприйнятним продовження торгівельних обмежень на імпорт агропродукції України

Обмеження на імпорт, узгоджене в ЄС, завершується 15 вересня.

У МЗС вважають неприйнятним продовження торгівельних обмежень на імпорт агропродукції України
Фото: Мінінфраструктури

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували намір Словаччини, Болгарії, Польщі, Румунії та Угорщини продовжити заборону на імпорт українського зерна.

"Звернули увагу на заяву міністра сільського господарства Польщі про те, що його країна, а також Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина підтримують продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця 2023 року", – йдеться у повідомленні МЗС.

У відомстві вважають "категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня сплине дія заборони Європейської Комісії".

Зазначається, що також викликають повне нерозуміння наміри додати до переліку заборонених до імпорту товарів і інші категорії української продукції.

В МЗС наголосили, що "такі односторонні обмеження не відповідають духу і букві Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС".

"Закликаємо керівництво Євросоюзу та причетні країни, деякі з яких отримали посилене фінансування відповідних секторів із європейського бюджету, знайти збалансоване рішення на основі законодавства ЄС та Угоди про асоціацію. Лише в дусі солідарності можна протидіяти викликам, спричиненим російською агресією проти України, зміцнювати Єдиний ринок ЄС", – зауважили у відомстві.

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Нагадаємо, п'ять країн ЄС – Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина – виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця року.

Європейський Союз у травні дозволив п'ятьом сусідам України заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, одночасно дозволивши транзит таких вантажів на експорт до інших країн. Ця заборона має закінчитися 15 вересня.

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