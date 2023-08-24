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Понад 10 тисячам власників квартир та будинків погодили виплати за програмою єВідновлення

Загальна сума коштів становить понад 836 мільйонів гривень.

Понад 10 тисячам власників квартир та будинків погодили виплати за програмою єВідновлення
Фото ілюстративне
Фото: Запорізька обласна прокуратура

Станом на 234 серпня понад 10 тисяч українських родин отримають виплати за програмою єВідновлення.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

До 200 тисяч гривень отримають ті, у кого житло пошкоджене внаслідок збройної агресії Росії. Загальна сума коштів становить понад 836 мільйонів гривень. Найбільшу кількість виплат погодили у Харківській, Київській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.

За словами глави відомства Олександра Кубракова, в межах другого етапу програми єВідновлення (виплати компенсацій за повністю знищене житло) заяви наразі подали 2159 українців. Для тих, чиє житло потребує капітального ремонту або перебуває на окупованих територіях, а також для тих, хто вже зробив ремонти, найближчим часом оприлюднять порядки виплат.

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Нагадаємо, програма єВідновлення стартувала цьогоріч у травні. На початку червня стартували виплати. За даними Мінінфраструктури, виплати отримали жителі Київщини та Донеччини. Загалом українці подали понад 17,3 тис. заяв на допомогу. Кабмін уже виділив на ці потреби 4,4 млрд грн.

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