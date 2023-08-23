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Україна розірвала угоди з Іраном і Сирією про уникнення подвійного оподаткування і попередження податкових ухилень

Зокрема, це не допустить поповнення бюджетів Ірану та Сирії як країн, що сприяють Росії.

Україна розірвала угоди з Іраном і Сирією про уникнення подвійного оподаткування і попередження податкових ухилень
Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада припинила дію угод між урядами України, Ірану та Сирії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

У відомстві пояснили, що припинення дії зазначених угод сприятиме: 

  • недопущенню поповнення бюджетів Ірану та Сирії як країн, що сприяють Росії;
  • недопущенню втрат бюджету нашої держави через зарахування податку, сплаченого в Ірані та Сирії резидентами України, що здійснюють діяльність у цих країнах;
  • звільнення України від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з Іраном та Сирією з податкових питань. 

"Після припинення дії Угод до всіх доходів резидентів Ірану та Сирії, одержаних з джерел в Україні, буде застосовуватись загальна ставка оподаткування − 15%, встановлена Податковим кодексом України, замість пільгових ставок, встановлених Угодами", - додали в Мінфіні.

Торік Україна денонсувала двосторонні угоди про уникнення подвійного оподаткування із Російською Федерацією та Білоруссю.

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Нагадаємо, раніше Україна вийшла з меморандуму про співробітництво в охороні державних кордонів, укладеного з РФ і Білоруссю. Також Кабмін розірвав угоди з цими державами в галузі геодезії та картографії.

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