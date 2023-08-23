Україна розірвала угоди з Іраном і Сирією про уникнення подвійного оподаткування і попередження податкових ухилень

Зокрема, це не допустить поповнення бюджетів Ірану та Сирії як країн, що сприяють Росії.

Верховна Рада припинила дію угод між урядами України, Ірану та Сирії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

У відомстві пояснили, що припинення дії зазначених угод сприятиме:

недопущенню поповнення бюджетів Ірану та Сирії як країн, що сприяють Росії;

недопущенню втрат бюджету нашої держави через зарахування податку, сплаченого в Ірані та Сирії резидентами України, що здійснюють діяльність у цих країнах;

звільнення України від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з Іраном та Сирією з податкових питань.

"Після припинення дії Угод до всіх доходів резидентів Ірану та Сирії, одержаних з джерел в Україні, буде застосовуватись загальна ставка оподаткування − 15%, встановлена Податковим кодексом України, замість пільгових ставок, встановлених Угодами", - додали в Мінфіні.

Торік Україна денонсувала двосторонні угоди про уникнення подвійного оподаткування із Російською Федерацією та Білоруссю.

Нагадаємо, раніше Україна вийшла з меморандуму про співробітництво в охороні державних кордонів, укладеного з РФ і Білоруссю. Також Кабмін розірвав угоди з цими державами в галузі геодезії та картографії.