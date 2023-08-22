Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
У пошті заступника голови Держдуми РФ знайшли дані про формування “пʼятих колон” у світі, обхід санкцій та корупційні схеми
У пошті заступника голови Держдуми РФ знайшли дані про формування “пʼятих колон” у світі, обхід санкцій та корупційні схеми
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
​Мораль і психологія ворога
​Мораль і психологія ворога
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
В Україні створять військову поліцію, - Міноборони
В Україні створять військову поліцію, - Міноборони
ГоловнаЕкономікаБізнес

Україна може стати інвестиційним хабом за прикладом Польщі, – віцепрезидент Philip Morris International

Компанія інвестує понад $30 млн у запуск нового виробництва у Львівській області. 

Україна може стати інвестиційним хабом за прикладом Польщі, – віцепрезидент Philip Morris International
Фото: Міхал Мержеєвський

В України є всі шанси стати найбільшим місцем для залучення прямих іноземних інвестицій за прикладом Польщі. Про це в інтерв’ю РБК Україна розповів Міхал Мержеєвський, віцепрезидент Philip Morris International (PMI) у регіоні Північно-Східної Європи, до якого входить Україна. У червні компанія оголосила, що інвестує понад $30 млн у запуск нового виробництва у Львівській області. 

“Ми вже маємо один великий завод в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення він зупинив виробництво, тому що знаходиться в Харківській області, близько до зони бойових дій. Проте нам треба мати десь виробничу лінію. Звичайно, у нас була низка варіантів, включаючи Польщу, Туреччину, Чехію та Литву. Ми могли виробляти там продукцію для українського ринку. Але ми думаємо не лише про економічні показники.

Philip Morris хоче показати міжнародним інвесторам, що Україна – це те місце, куди можна і потрібно інвестувати, попри всі ризики. Тобто ми можемо виробляти нашу продукцію в будь-якій країні, де у нас є виробничі потужності. Але ця інвестиція є сигналом для української громади, а також для міжнародної спільноти про наш тісний зв’язок з українським народом і країною”, - заявив Мержеєвський.

На його думку, якщо Україна врахує досвід Польщі, вона може стати найбільшим місцем для залучення прямих іноземних інвестицій.

“Польща є стабільною та передбачуваною країною — це стосується регулювання, ринку праці, політичної ситуації. І я вважаю, що з часом так буде і в Україні. Польща є членом Європейського Союзу. Тому щоразу, коли ми виробляємо щось там — ми можемо реалізовувати продукцію по всій Європі. Таким чином, після отримання статусу кандидата на членство в ЄС Україна також має великий шанс отримати доступ до ринку ЄС. Це відкриє країні величезні можливості, - вважає віцепрезидент (PMI).

Також, за словами Мержеєвського для іноземного інвестора важлива ситуація на ринку праці в країні, наскільки великим є внутрішній ринок для комерційної діяльності та чи готовий уряд виявляти інтерес і підтримувати іноземного інвестора.

“Наприклад, в Польщі уряд надав інвестору величезну фінансову підтримку, вклавши багато грошей в інфраструктуру, податкові пільги тощо. Проте, оглядаючись назад та враховуючи усі ці витрати, це все одно вийшло дуже вигідно для Польщі. Всі ті державні гранти, які надають компаніям, окупляться за 2-4 роки”, - говорить він.

На думку Мержеєвського, щоб бути бути ближчими до ЄС, Україні слід покращити інфраструктуру, а також прискорити зміни до законодавства. 

“Можу навести приклад з моєї галузі, тютюнового сектору – в Європі визнають різницю між звичайними тютюновими виробами та інноваційними, як IQOS у нашому портфоліо. Уряди ЄС бачать різницю в цих двох категоріях: перша є традиційними сигаретами, а друга - є бездимною альтернативою, створеною на основі наукових досліджень. Безумовно, бездимні продукти також не позбавлені ризику для здоров’я, втім, перехід на них є кращим рішенням, аніж продовження куріння.

Держави в Європі мають різне регулювання та оподаткування для цих двох категорій продуктів, щоб підтримати прагнення курців переходити на альтернативи традиційному курінню. А в Україні – вони прирівняні і оподаткування однакове. Тож у моїй галузі це один із елементів, на який український уряд має звернути увагу”, - резюмував віцепрезидент Philip Morris International. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies