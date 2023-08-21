Btex — ваш майбутній улюблений постачальник текстильної тканини

Постачальник тканини Btex працює на ринку текстилю з 2000 року. Наш основний напрямок — гуртова торгівля тканинами для виробництва текстилю для дому та HoReCa. Також у нашому асортименті є готовий текстиль: постільна білизна, як комплектами, так і окремі одиниці, всі види рушників, подушки, ковдри, наматрацники, банні халати, пляжні покривала тощо.

Ми пропонуємо такі популярні тканини, як бязь, ранфорс, сатин, полісатин, страйп-сатин, поліестер, ранфорс та інші. Тканини ми беремо безпосередньо у фабрик Туреччини, Китаю і Пакистану. Це дає нам можливість пропонувати клієнтам ексклюзивний асортимент, низькі ціни та навіть можливість замовити дизайн тканини спеціально для вас.

Наші переваги

1. Вигода — ми пропонуємо оптимальні ціни та систему знижок для постійних клієнтів: квартальні, індивідуальні, знижки на День народження.

2. Надійність — у нас є всі сертифікати якості, також ми готові надати всю необхідну бухгалтерську документацію.

3. Ексклюзивність — ви можете замовити друк вашого дизайну на тканині, а також пошиття текстилю під ваші вимоги. Вартість друку і забарвлення обговорюється індивідуально. Також ви можете оформити попереднє замовлення на вподобану тканину й отримати її серед перших.

4. Сервіс — ми працюємо 6 днів на тиждень і завжди на зв’язку. Відправлення відбувається по всій Україні, а також за кордон. Доступна оплата товару при отриманні, а також повернення та обмін.

5. Доступність — магазини Btex є на всіх великих магазинах України, щоб ви могли особисто оцінити якість наших тканин. Ви знайдете нас в Одесі, Харкові та Хмельницькому. Також у нас є фірмовий магазин у Чернівцях.

Наш пріоритет — щоб кожен клієнт став постійним

Ми не тільки пропонуємо великий вибір товару за приємними цінами, але крім цього у нас є програма лояльності для клієнтів. Знижка залежить від суми замовлення, виду тканини та способу доставки.

Якщо ви маєте намір стати нашим постійним клієнтом і робити регулярні замовлення для свого бізнесу, то зв’яжіться з нами й ми обговоримо можливість отримання індивідуальної знижки.

Наші консультанти добре знають продукт і завжди готові допомогти, якщо ви сумніваєтеся у виборі. Ми підкажемо тип, щільність і склад тканини, яка найкраще підійде для ваших виробів і конкретних потреб. При цьому ми підберемо найзручнішу доставку і вигідну вартість.

Замовляючи тканини від Btex, ви забезпечуєте себе матеріалом, який буде ідеальний для ваших виробів і приємний для покупців.