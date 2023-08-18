В Україні зафіксовано майже 2,5 тис. випадків завдання шкоди довкіллю, Офіс Генерального прокурора розслідує майже 200 фактів екологічних воєнних злочинів, повідомив глава ОПУ.

На території ботанічного саду Національного університету біоресурсів і природокористування України відбулася шоста зустріч із представниками іноземних дипломатичних установ.

Як повідомив керівник ОПУ Андрій Єрмак, темою зібрання стала екологічна безпека.

За словами очільника Офісу Президента, на зустрічі були присутні співголова Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, екс-міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, а також заступники глави ОПУ Ігор Жовква та Андрій Сибіга.

Фото: ОПУ

У заході взяли участь представники 63 дипмісій. Уперше приєдналися до обговорення пунктів Формули миру Албанія, Кіпр, Малайзія, Молдова, Мальта, Словенія, Таїланд і В’єтнам.

Фото: ОПУ

За словами Єрмака, під час зустрічі обговорили протидію екоциду. Наразі зафіксовано майже 2,5 тисячі випадків завдання шкоди довкіллю України, а Офіс Генерального прокурора розслідує майже 200 фактів екологічних воєнних злочинів. "Це систематична політика знищення, подекуди зруйновано цілі екосистеми. Близько 250 тисяч квадратних кілометрів території України забруднено мінами й снарядами. Це зіставно з територією Великої Британії", - наголосив керівник ОПУ.

Він додав, що 20% природоохоронних територій України перебувають під окупацією або в зоні бойових дій. Через російську агресію постраждала майже третина українських лісів. Близько 3 мільйонів гектарів перекопані або спалені. Від пожеж і вибухів у повітря потрапляють десятки тисяч тонн отруйних речовин. Вуглекислого газу в атмосферу потрапило близько 33 мільйонів тонн.

Єрмак підкреслив, що шкода довкіллю в Україні впливає на все людство, тому потрібно створити дієвий механізм подолання екологічних наслідків російського вторгнення.

"Варто працювати за трьома ключовими напрямами: оцінка шкоди довкіллю, зокрема довгострокових наслідків, відшкодування збитків та притягнення до відповідальності за шкоду довкіллю; екологічне відновлення й перехід до «зеленої» економіки. Розмінування - це окрема важлива складова", - сказав керівник Офісу Президента.

За словами Маргот Вальстрем, необхідно документувати злочини проти екології. Адже, зважаючи на те, що Україна є одним із найбільших експортерів зернових на світовий ринок, агресія проти нашої держави створює ризики для світової продовольчої безпеки.

"Немає загальновизнаних стандартів, щоб виміряти збитки, завдані екології тією чи іншою війною, конфліктом. Ми маємо визначити ці збитки, працювати, щоб запобігти їх збільшенню, а також уніфікувати ці напрацювання, щоб вони могли бути застосовані у разі інших конфліктів", – сказала Вальстрем.

Нагадаємо, довкілля України зазнало збитків на понад 305 млрд гривен внаслідок ударів Росії по військових об’єктах. Зокрема, на Херсонщині збитки від забруднення повітря ракетними обстрілами сягнули 145 млрд гривень.