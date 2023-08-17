Уряд запустив оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною та Північною Македонією

Оновлений додаток до угоди про вільну торгівлю був підписаний очільниками урядів країн ще восени минулого року.

Кабмін прийняв постанову, яка змінює механізм митного оформлення товарів, які підлягають ліцензуванню в рамках Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Республікою Північна Македонія.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, зазначив заступник Міністра економіки України Тарас Качка, українські аграрії отримають більший доступ до загальних європейських ринків, оскільки отримали змогу використовувати компоненти продуктів, вироблених в Північній Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС.

Ця постанова також змінює механізм митного оформлення сільськогосподарських товарів. Відтепер розподіл тарифних квот здійснюватиметься митними органами за принципом “перший прийшов – перший обслуговується”.

Нагадаємо, 6 жовтня минулого року прем’єр-міністри України Денис Шмигаль і Північної Македонії Дімітар Ковачевський підписали оновлений додаток до угоди про вільну торгівлю. Він інтегрує ринки України та Північної Македонії з ринками ЄС, Туреччини, Молдови, Грузії, Норвегії, Швейцарії та Ізраїлю через спільну систему правил походження ПанЄвроМед.