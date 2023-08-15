Вкладники ліквідованого банку "Конкорд" отримають виплати з наступного тижня

З наступного тижня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розпочне виплату гарантованого відшкодування вкладникам банку "Конкорд".

Про це повідомляє сайт ФГВФО.

Згідно з повідомленням, наразі триває процес формування реєстру вкладників. Після оголошення про початок виплат вкладники банку – фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці, – зможуть отримати свої кошти в одному із 12 банків-агентів Фонду.

"Вкладник сам обирає банк та відділення, у якому бажає отримати кошти. Крім того, існує можливість отримати гарантоване відшкодування від Фонду дистанційно. Таку послугу на сьогодні надають 5 банків-агентів", – інформує ФГВФО.

Зазначається, що загальна сума гарантованого відшкодування вкладникам банку, призначена до виплат, становить 639 млн гривень.

"Завдяки дії норми про повне відшкодування за вкладами на період воєнного стану та трьох місяців після його завершення, кожен вкладник отримає від Фонду кошти у повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на кінець дня 1 серпня, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", – повідомили у відомстві.

Паралельно триває процес формування реєстру акцептованих вимог кредиторів, який сформують та затвердять до 4 вересня, додали у ФГВФО. Також проводиться інвентаризація активів та формування ліквідаційної маси банку "Конкорд".

Нагадаємо, "Банк "Конкорд" – це 7 банк, ліквідацію якого Фонд розпочав уже під час повномасштабного вторгнення. НБУ ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АКБ "КОНКОРДˮ та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року. Причиною такого рішення стало систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.