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Керівник "Сенс банку" Кузьмін написав заяву про відставку, - ЗМІ

В.о. голови призначена Олена Зубченко, повідомляють журналісти.

Керівник "Сенс банку" Кузьмін написав заяву про відставку, - ЗМІ
Фото: antikor.com.ua

Керівник нещодавно націоналізованого "Сенс банку" Дмитро Кузьмін написав заяву про відставку.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на джерела у керівництві установи.

Тимчасовою виконуючою обов'язки голови призначена Олена Зубченко – колишня членкиня наглядової ради Державної іпотечної установи та директорка Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів.

Раніше видання Forbes повідомляло, що Кузьмін може піти з посади через проблеми зі здоровʼям та не надто переконливу роботу нового менеджменту.

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Нагадаємо, що "Сенс-банк" націоналізовано. Уряд придбав його у Фонду гарантування вкладів за одну гривню. До того, 20 липня, уряд вивів його з ринку, що й дозволило націоналізацію. 

Російський бізнес олігарха РФ, ексвласника Сенс банку Михайла Фрідмана співпрацює з військовими і силовиками Росії, які воюють проти України, забезпечує окупанті військовою формою, харчуванням, а також організовує акції на підтримку загарбників, розслідували "Схеми". Фрідман разом з бізнес-партнерами через групу компаній "Альфа-груп" володіє фірмою "АльфаСтрахование". Остання співпрацює із Росгвардією, надаючи їй послуги зі страхування службового транспорту.

Як повідомило СБУ, російські олігархи-колишні власники одного з найбільших українських банків прагнули обійти санкції Ради нацбезпеки і оборони і західних країн та вивести кошти з України для їх використання в Росії. У заяві не називають, про який саме банк йдеться, але, за даними LB.ua у правоохоронних органах, це "Сенс банк" (колишній "Альфа"). 

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