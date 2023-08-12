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Запаси води у двох водосховищах зараз на нижній межі, - Укргідроенерго

Досить добре наповнене Кременчуцьке водосховище.

Запаси води у двох водосховищах зараз на нижній межі, - Укргідроенерго
Київська ГЕС
Фото: скриншот відео

Запаси води у Київському та Канівському водосховищах знаходяться на нижній межі.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" Богдан Сухецький.

"Для нас зараз відбувається досить нетиповий режим роботи, тому що зазвичай ми влітку накопичуємо наше водосховище, і вже під осінньо-зимовий період, в кінці вересня-жовтня і початок листопада, ми видаємо ті надлишки води, які накопичили. Наразі ситуація дуже змінилась. У нас є змінені графіки по ремонтах і АЕС, і ТЕС, тому ми зараз виробляємо досить багато енергії, як для цього періоду, і на жаль, маємо не такі великі запаси, як мали того року. У нас зараз на нижній межі знаходиться Київське водосховище. Також нижня межа у Канівського, досить добре наповнене Кременчуцьке водосховище", - сказав Сухецький.

Він зазначив, що рівні водосховищ формуються Міжвідомчою комісією. Вона розраховує нормативи, які можуть бути: скільки треба провести води через греблі, скільки води треба залишити у водосховищах.

Минулого року в кінці серпня Укргідроенерго виходило з повністю заповненими водосховищами.

"Тому в нас був колосальний резерв для того, що б могли працювати місяць - півтора на максимальну підтримку енергосистеми", - підкреслив Сухецький.

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Нагадаємо, що магістральна мережа Укренерго має приблизно 70-80% пропускної здатності від того, що було минулого року, і її продовжать збільшувати.

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