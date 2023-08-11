​Цьогоріч в Україні мають облаштувати півтори тисячі укриттів в освітніх закладах, найбільша потреба - у 5 областях, - Шмигаль

Укриття в одному з ліцеїв Харкова, січень 2023 року

У 2023 році уряд планує облаштувати майже півтори тисячі укриттів в освітніх закладах, загалом їх треба збудувати 5,4 тисячі, які мають відповідати критеріям надійності, безбар’єрності та енергоефективності.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, наразі 68% освітніх закладів мають укриття різного типу. "Це дозволяє розмістити там 4,7 млн учнів та вчителів. Але цього недостатньо. Місцева влада повинна діяти активніше. Гроші на укриття уряд виділив ще в квітні – 1,5 млрд гривень", - сказав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що найбільша потреба в укриттях - на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Одещині, оскільки ці регіони перебувають у зоні ризику через російські обстріли.

Глава уряду наголосив, що з боку обласних військових адміністрацій має бути регулярний моніторинг безпекової ситуації в громадах. "Залежно від рівня загроз ухвалюватимуть рішення про формат навчання: очний, онлайн чи змішаний. Ще раз підкреслюю: там, де є загроза життю чи здоров’ю дітей, офлайн, тобто очного, навчання не буде. Місцева влада найкраще розуміє ситуацію у себе в громадах, а тому остаточні рішення про формат навчання будуть ухвалювати саме на місцях", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, як свідчать результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, переважна більшість опікунів (63%), чиї діти чи онуки навчаються у школах, не підтримує дистанційний формат навчання під час війни.

Нещодавно Міносвіти повідомляло, що укриттями забезпечені 65% закладів освіти. За дорученням Кабміну мали почати перевірки Центрів незламності та сховищ.